Leandro Bacuna (33) vernedert Thijmen Blokzijl (19) live op televisie, maar spaart Marvin Peersman (33)

is na het verlies van FC Groningen op bezoek bij aartsrivaal sc Heerenveen (2-1) ongenadig hard voor ploeggenoot . De routinier en aanvoerder van FC Groningen vindt dat Blokzijl er slecht uitzag bij het winnende doelpunt van de Friezen.

FC Groningen verloor de Derby van het Noorden zondagmiddag met 2-1. De Groningers namen dankzij een vroeg doelpunt van Luciano Valente nog wel de leiding in het Abe Lenstra Stadion, maar via Jacob Trenskow stelde de thuisploeg vrijwel meteen orde op zaken.

Artikel gaat verder onder video

Na ruim een uur spelen kwam FC Groningen bij een 1-1 tussenstand met tien man te staan. Marvin Peersman zette nota bene op de helft van sc Heerenveen een roekeloze tackle in op Johan Hove, waarna de centrale verdediger van FC Groningen na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR) met rood van het veld gestuurd werd.

LEES OOK: Beelden: Groningen-fans breken uit uitvak Abe Lenstra stadion en gaan Heerenveen-supporters te lijf

Kort erna wist sc Heerenveen de overtalsituatie uit te buiten via Ion Nicolaescu. De aanvaller uit Moldavië wist met Blokzijl in de rug te scoren vanbinnen de zestien en schoot sc Heerenveen daarmee op voorsprong. Omdat FC Groningen daarna ook nog met negen man kwam te staan door direct rood voor Brynjólfur Andersen Willumsson, kwam de zege niet meer in gevaar voor sc Heerenveen.

Hoewel het verlies van FC Groningen werd ingeleid door de onnodig roekeloze actie van Peersman, 33 jaar, is het na afloop vooral Blokzijl, 19 jaar, die het moet ontgelden bij Bacuna. “Ik denk dat Peersman op deze manier moet verdedigen”, reageert de 33-jarige aanvoerder van FC Groningen voor de camera van ESPN op de tackle van zijn collega. “Als je kijkt naar de tweede goal die we tegen krijgen, dan staat onze centrale verdediger… Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar de spits van Heerenveen mag de bal daar nooit zo aannemen in de zestien. Peersman gaat er vol voor, hij wil de bal winnen. En ik denk dat Thijmen heel goed in de spiegel moet kijken. Daar mag je gewoon het duel niet verliezen.”

Analist Gertjan Verbeek heeft weinig sympathie voor de harde woorden van Bacuna voor Blokzijl. “Ik vind het oncollegiaal. Hij heeft wel gelijk, want hij stond aan de verkeerde kant te dekken, maar om dat na afloop zo in de nabeschouwing te zeggen: dat hoort niet. Ik denk dat hij daar door de trainer wel op gewezen zal worden.” Kees Kwakman is het eens met Verbeek: “Dit moet je nooit doen.”

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het interview van Bacuna op X te bekijken.

Harde woorden van Leandro Bacuna voor teamgenoot Thijmen Blokzijl:



"Ik weet niet wat hij daar aan het doen is, hij moet denk ik heel goed in de spiegel kijken."#heegro — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2024 Scheids staat in de weg, raakt de bal, beïnvloed het spel maar hij fluit niet. Peersman is dom maar Higler moet direct fluiten en zijn fout herstellen. Onnodige rode kaart! #heegro #fcgroningen pic.twitter.com/pSmDrqQ7Ry — Sportfanoat (@Sportfanoat) September 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.