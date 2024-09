Brobbey onthult wat Koeman tegen hem zei na afloop van duel met Duitsland

kreeg dinsdagavond van Ronald Koeman de kans om zich in Oranje te laten zien in het Nations League-duel met Duitsland. De jonge spits viel in positieve zin op en is zelf erg tevreden over wat hij heeft laten zien, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

“Natuurlijk wilde ik heel graag”, begint Brobbey over de wedstrijd tegen Duitsland. De aanvaller geeft aan dat hij vooraf veel van zichzelf verwachtte. “Het is ook wel goed gelukt, denk ik.” Met name de onderlinge duels met Jonathan Tah kon de spits van genieten. “Ik denk dat ik bijna alles wel heb gewonnen.” In de eerste helft kreeg zijn directe tegenstander al geel. “Dat betekent dat je lekker in de wedstrijd zit. Ik was goed voor de ploeg. Daar kan ik trots op zijn.”

Ook Koeman was tevreden met het vertoonde spel van Brobbey. “De bondscoach zei: ‘Goed gedaan, je mag trots zijn op jezelf’. Ik ben blij met zijn compliment.” Het feit dat de Ajacied van tevoren al wist dat hij zou spelen tegen Duitsland, hielp hem naar eigen zeggen heel erg. “Ik was heel opgeladen voor deze wedstrijd.”

Chemie tussen Brobbey en Gravenberch

Ook Ryan Gravenberch was blij dat hij dinsdag met Brobbey kon spelen. “Duitsland zette ons vast. Dan heb je maar één uitweg en dat is Brobbey”, geeft de middenvelder van Liverpool aan. De voormalig Ajacied ziet een duidelijk verschil tussen de spits van Ajax en Joshua Zirkzee, die zaterdag tegen Bosnië en Herzegovina in de basis begon. “Ik denk dat Zirkzee wat meer uitzakt en dat Brobbey wat meer vast in de spits blijft. Het is wel anders, maar met beiden is het lekker spelen. Het zijn beiden goede spelers”, besluit hij.

