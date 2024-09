Siem de Jong plaagt prijswinnaar Luuk de Jong met grap over Ajax

is verkozen tot Eredivisie Speler van het Jaar. Op het voetbalgala in Utrecht nam de spits van PSV de prijs in ontvangst. De Jong werd vorig seizoen samen met (29 goals) de topscorer van de Eredivisie.

De Jong en Pavlidis waren allebei genomineerd, evenals Dávid Hancko (Feyenoord), Sem Steijn (FC Twente) en Joey Veerman (PSV) waren de genomineerden voor de prijs van Speler van het Jaar. Vorig jaar won Orkun Kökçü de prijs.

Artikel gaat verder onder video

"Ik zag de genomineerden en dacht: dat kan nog weleens moeilijk worden. Op wie ik mijn geld gezet zou hebben? Op mezelf", lachte De Jong nadat hij de prijs won. "Maar de andere jongens hebben ook veel kwaliteiten." Met Veerman had hij weleens gesprekken over de prijs. "Joey wil zelf ook graag prijzen winnen en horen hoe goed hij is."

De aanvoerders van de achttien Eredivisie-clubs van het afgelopen seizoen bepaalden in samenwerking met de spelersvakbond VVCS wie de winnaar werd.

Plaagstoot Siem de Jong

Luuk de Jong kreeg de prijs uitgereikt van zijn broer Siem. Die was lyrisch over zijn kwaliteiten en carrière, maar kon het niet laten een plaagstoot uit te delen. "Ik vind het heel bijzonder: 2010 kampioen met Twente, 2011 heel dichtbij." Destijds won Siem met Ajax de landstitel. Presentator Jan Joost van Gangelen lachte: "Oh ja, dat wil je nog even erin wrijven." Siem antwoordde: "Ja, ik vond het knap."

"En nu veertien jaar later weer om het kampioenschap strijden. We hebben een paar jaar tegen elkaar mogen strijden. In het voetbal is het vaak haat en nijd, maar we hebben op de laatste speeldag tegen elkaar om de titel moeten strijden en een week later zaten we weer samen. Top worden is moeilijk, top blijven is nog een stukje moeilijker. Je hebt het altijd laten zien", aldus Siem.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 René van der Gijp weet hoeveel punten PSV in Champions League gaat halen

Voormalig aanvaller René van der Gijp voorspelt hoeveel punten PSV pakt in de competitiefase van de Champions League.