Man City voorkomt in extremis dat Timber en Arsenal koppositie Premier League grijpen

Regerend Engels kampioen Manchester City heeft op de valreep een punt overgehouden aan het thuisduel met Arsenal, de nummer twee van vorig seizoen. Tot diep in blessuretijd keken The Gunners, waar als rechtsback een basisplaats had, aan tegen een nipte voorsprong. Invaller dompelde de Londenaren, die toen al bijna een uur met tien man stonden na rood voor , alsnog in rouw: 2-2.

Bij Arsenal ontbrak aanvoerder Martin Ødegaard wederom wegens een blessure. Jurriën Timber speelde weer in de basis, maar nu aan de rechterkant in plaats van de linkerkant. Daardoor was er links in de verdediging plaats voor Riccardo Calafiori die afgelopen zomer over kwam van het Italiaanse Bologna. Bij Manchester City begon Kyle Walker weer in de basis, dat ging ten koste van Rico Lewis. Kevin de Bruyne ontbrak, hij was niet op tijd hersteld van een blessure, evenals Nathan Aké.

Na wat onvriendelijkheden aan het begin van de wedstrijd, waardoor de toon meteen gezet werd, was het City dat al snel aan de leiding kwam. Savinho dribbelde in de negende minuut vanaf rechts naar binnen en stuurde Erling Haaland weg met een fraaie steekbal. Haaland was te snel voor de centrumverdedigers en werkte knap af met buitenkant links: 1-0. In de 14e minuut verdubbelde Ilkay Gündogan de voorsprong bijna, maar zijn vrije trap spatte uiteen op de paal.

In de 23e minuut kwam Arsenal op gelijke hoogte toen het een vrije trap snel nam. Gabriel Martinelli dribbelde richting de achterlijn, legde de bal terug op Calafiori waarna de Italiaan de bal met links prachtig in de verre hoek krulde: 1-1. Naarmate de eerste helft vorderde werd Arsenal steeds sterker en op slag van rust kwam het zelfs op voorsprong. Uit een corner van Bukayo Saka kopte Gabriel Magalhães van dichtbij raak: 1-2. Arsenal ging uiteindelijk met een voorsprong rusten, maar wist wel dat het na rust met een man minder de voorsprong vast moest gaan houden. Leandro Trossard kreeg namelijk op slag van rust zijn tweede gele kaart voor het weg trappen van de bal nadat hij zelf de overtreding had gemaakt.

In de tweede helft was er sprake van één grote omsingeling door de thuisploeg. Arsenal kon alleen nog maar tegenhouden, maar was daar wel erg succesvol in. Ondanks 88% balbezit kwam City maar zeer spaarzaam tot kansen. En als er dan sprake was van een mogelijkheid, dan lag David Raya in de weg. De grootste kans was voor Haaland, maar de Spaanse sluitpost kon zijn kopbal met een uiterste krachtsinspanning uit de doelmond tikken. In de 98e minuut was het echter toch raak, toen Stones na een corner de bal van dichtbij binnen kon tikken: 2-2.

Met het gelijkspel wordt de titelrace in Engeland weer spannend, met City aan kop en Arsenal, Liverpool en Aston Villa daar vlak achter. Komende week neemt City het eerst in de League Cup op tegen Watford en daarna in het weekend tegen Newcastle United. Arsenal speelt midweeks tegen Bolton Wanderers en daarna op zaterdag tegen Leicester City.

