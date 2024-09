Marco van Basten begaat blunder op tv: 'Pijnlijk, triest en lachwekkend, je jaagt kijkers weg'

Marco van Basten is er maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport achter gekomen dat Carlos Forbs op 31 augustus is vertrokken bij Ajax. De aanvaller werd in de eindfase van de transfermarkt door de Amsterdammers verhuurd aan Wolverhampton Wanderes, maar dat had de voetbalanalist niet meegekregen, zo geeft hij eerlijk toe.

Ajax-doelman Remko Pasveer was maandagavond te gast in het programma Rondo en met hem werd er onder meer gesproken over de transferperiode die Ajax achter de rug heeft. Zo was Pasveer kritisch op technisch directeur Alex Kroes, aangezien Ajax spelers mist op de linksbuitenpositie: "Het was verrassend dat Bergwijn en Forbs allebei voor het einde van de transferperiode werden verkocht en er geen vleugelspeler werd aangetrokken, wat we graag hadden gezien. Dat is een probleem", zei Pasveer onder meer.

Vervolgens vraagt Van Basten ter bevestiging of Forbs is vertrokken uit Amsterdam, want dit had de analist van Ziggo Sport niet meegekregen. De linksbuiten - die in Amsterdam niet zeker was van een basisplaats - werd op 31 augustus door Ajax verhuurd aan Wolverhamtpon Wanderes, dat de razendsnelle buitenspeler aan het einde van het seizoen definitief over kan nemen van de Amsterdamse club.

'Lachwekkend en triest'

Dat Van Basten dit niet had meegekregen zorgt maandagavond voor verbazing op sociale media: "Het is lachwekkend en heel triest tegelijkertijd. Bij onze hoofdsponsor nog wel..", schrijft een supporter van Ajax op X: "Wat doe je dan aan zo'n tafel?", vraagt een andere voetbalsupporter zich hardop af.