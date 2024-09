Pasveer uit live op televisie kritiek op Alex Kroes

begrijpt niet zo veel van de transferstrategie van Ajax afgelopen zomer. Technisch directeur Alex Kroes verkocht in de slotfase van de transferperiode zowel Steven Bergwijn als Carlos Forbs, terwijl er geen nieuwe linksbuiten voor terugkwam. Daardoor kan Ajax niet altijd zo spelen als in de voorbereiding op is geoefend.

Bij Rondo op Ziggo Sport komt de transferzomer van Ajax ter sprake. Na een fel betoog van Youri Mulder over de ‘slechte transferpolitiek’ van Ajax, wordt vervolgens aan Pasveer gevraagd of hij hiervan heeft opgekeken. “Ja, wel een beetje”, beaamt de doelman van de Amsterdammers. “Bergwijn en Forbs gaan net daarvoor (de transferdeadline, red.) weg en er wordt eigenlijk geen buitenspeler voor teruggehaald.” Forbs werd op 30 augustus verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, terwijl Bergwijn op de slotdag van de transferperiode werd verkocht aan Al-Ittihad.

Na het vertrek van beide aanvallers heeft Kroes wel nog een poging gedaan een buitenspeler aan de selectie toe te voegen, maar de komst van Kamaldeen Sulemana ging wegens het te laat aanleveren van de documenten niet door. “We hadden wel graag een buitenspeler gewild”, gaat Pasveer verder. “Dat is wel even een probleem, ook voor de trainers. Je hebt heel de voorbereiding met een bepaalde speelstijl gespeeld en dat wordt nu veranderd. Als je straks blessures of schorsingen hebt, zul je wat meer moeten puzzelen.”

Type als Tadic is nodig

Vervolgens krijgt Pasveer van Ruud Gullit de vraag wat voor type speler hij echt graag bij Ajax wil zien om het niveau omhoog te krikken. “Een type Tadic”, antwoordt de routinier stellig. “Hij is een echte prof, een leider, heeft rendement en maakt anderen beter. Dat is mijn gevoel, dat vind ik wel de speler die ik mis.”

