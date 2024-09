NEC slaat na de deadline toe en haalt oud-Spartaan terug naar de Eredivisie

NEC gaat zich versterken met , meldt De Gelderlander. De 28-jarige vleugelaanvaller zat na zijn vertrek bij het Saudische Al-Wehda zonder club en keert dus weer terug naar de Nederlandse velden.

Technisch directeur Carlos Aalbers liet vorige week nog weten dat er geen nieuwe spelers meer naar Nijmegen zouden komen, maar daar komt dus verandering in. NEC heeft een akkoord weten te bereiken met Van Crooij en hoopt hem deze week presenteren.

Van Crooij maakte vorig jaar de overstap naar Al-Wehda, maar het lucratieve avontuur liep uit op een deceptie. De vleugelaanvaller kwam 26 wedstrijden in actie voor de Saudische club, maar wist daarin het net niet te vinden. Ook verzorgde Van Crooij geen assists. Daarop liet de aanvaller vorige week in samenspraak met Al-Wehda zijn contract ontbinden.

Dat de aanvaller transfervrij was bleef in de Eredivisie niet onopgemerkt. Naar verluidt hadden FC Groningen, FC Utrecht en Fortuna Sittard ook wel oren naar de diensten van Van Crooij. Voetbal International wist vorige week echter al te melden dat NEC het meest concreet was. De Nijmegenaren hebben nu dus ook beet.

Van Crooij tiende zomeraanwinst NEC

Voordat Van Crooij naar Al-Wehda vertrok speelde hij bij Sparta Rotterdam. In het seizoen 2022-2023 beleefde hij daar een topseizoen met 14 doelpunten en 12 assists in veertig wedstrijden. De 28-jarige vleugelaanvaller is voor NEC de tiende zomeraanwinst. Eerder al versterkten de Nijmegenaren zich met Lefteris Lyratzis, Argyris Darelas (beiden PAOK Saloniki), Kento Shiogai (Keio University), Thomas Ouwejan (Schalke 04), Ivan Márquez (1.FC Nürnberg), Basar Önal (De Graafschap), Stijn van Gassel (Excelsior), Sami Ouaissa (Roda JC) en Luc Nieuwenhuijs (Vitesse).