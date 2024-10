Noa Lang fors aangepakt door PSV'er: ‘Waar is hij mee bezig? Ga gewoon voetballen!’

René van de Kerkhof wordt niet vrolijk van de houding van . De aanvaller maakte tegen Willem II zijn opwachting in de tweede helft, maar kon de PSV-icoon niet bekoren, zo vertelt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

Lang kwam na de rust, samen met Rick Karsdorp, in de ploeg bij PSV. Kort na zijn invalbeurt kwamen de Eindhovenaren aan de leiding, door een doelpunt van Ricardo Pepi. Diezelfde Pepi gooide de wedstrijd even later op slot met zijn tweede treffer. Peter Bosz verklaarde na afloop waarom Lang nog niet in staat is om hele wedstrijden te spelen voor PSV.

René van de Kerkhof werd allesbehalve vrolijk van het spel van de regerend landskampioen op bezoek bij Willem II. “Voor rust was het in Tilburg ook helemaal niks en ze hadden ook nog achter kunnen komen. Na rust scoort Pepi en toen was het wel klaar”, begint de oud-voetballer zijn analyse, waarna hij Lang de wind van voren geeft. “Ik begrijp niet zo goed waar hij mee bezig is.”

“Die loopt de hele tijd te klagen.. dan denk ik: Menneke, ga gewoon voetballen!”, hekelt de voormalig PSV-voetballer. Niet alleen René, maar ook Willy van de Kerkhof werd niet warm van het spel van de Eindhovenaren. “Het is allemaal heel matig maar dat is blijkbaar in de Eredivisie goed genoeg om alles te winnen. Op de top zes na, stelt het allemaal niet zoveel voor. Maar waarom gaan ze dan niet een keer voor een grote uitslag? Dat snap ik niet”, sprak hij.

