NOS houdt onrust bij Nederland - Bosnië buiten beeld, maar stadionspeaker verraadt veel

Nederland is zaterdagavond om 20.45 uur in het Philips Stadion in Eindhoven begonnen aan zijn Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina. Al na twee minuten kwam de stadionspeaker in het stadion met een waarschuwing vanwege een onrustige situatie op de tribune.

Supporters van Bosnië ontstaken kort na de aftrap namelijk veel vuurwerk in het uitvak. Dat werd buiten beeld gehouden door de NOS, maar in het stadion was te horen hoe de stadionspeaker de Bosnische fans oproep te stoppen met het afsteken van vuurwerk.

Journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf deelt op X een foto van het uitvak. “De controle is niet waterdicht geweest. Heel wat fakkels in het Bosnische vak”, schrijft hij daarbij.

De controle is niet waterdicht geweest. Heel wat fakkels in het Bosnische vak. #nedbih pic.twitter.com/yfDPoERXox — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) September 7, 2024

