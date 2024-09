Opstelling PSV: Bosz wijzigt elftal op twee plaatsen tegen Fortuna Sittard

De opstelling van PSV voor het uitduel bij Fortuna Sittard van zondagmiddag is bekend. Ten opzichte van de kansloze nederlaag die de Eindhovenaren dinsdag leden bij de start van de Champions League tegen Juventus (3-1), wijzigt trainer Peter Bosz zijn elftal op twee plaatsen.

Doelman Walter Benítez haakte op de wedstrijddag af omdat zijn partner op het punt van bevallen stond. Joël Drommel verdedigde daarom het doel van PSV in Turijn, maar maakt zondag in Sittard weer plaats voor de Argentijn - die inmiddels vader van een zoontje is. Daarnaast verdwijnt Richard Ledezma uit de defensie; op zijn plaats heeft Mauro Júnior zijn eerste basisplaats van het seizoen te pakken. De Braziliaan doet dat als rechtsback, aangezien Matteo Dams op de linkerflank gehandhaafd wordt.

Twee spelers kunnen zondag debuteren namens PSV. Zomeraanwinsten Rick Karsdorp en Ivan Perisic zitten namelijk voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Beiden zullen hopen als invaller hun eerste speelminuten te mogen maken.

Opstelling PSV: Benítez; Mauro Júnior, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman

Update: inmiddels is ook de basiself van de thuisploeg bekendgemaakt. Fortuna leed midweeks een forse nederlaag bij Ajax, dat in Amsterdam met 5-0 te sterk bleek voor de Limburgers. Ten opzichte van dat duel kan trainer Danny Buijs niet beschikken over verdediger Rodrigo Guth, die geschorst is omdat hij vlak voor rust een rode kaart kreeg. Daarnaast zijn Darijo Grujcic, Samuel Bastien en Kristoffer Peterson er tegen PSV niet vanaf de aftrap bij. De eerste twee zitten wel op de bank, Peterson maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie. In plaats van het viertal komen Jasper Dahlhaus, Shawn Adwoye, Josip Mitrovic en Makan Aïko binnen het elftal.

