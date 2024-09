Oud-Feyenoorder wilde dolgraag terug naar de Eredivisie: 'Had zeker een rol kunnen spelen'

Voormalig Feyenoord, FC Twente en Vitesse-speler was deze zomer dolgraag teruggekeerd in de Eredivisie, zo laat hij weten aan ESPN. De inmiddels 31-jarige spits zit zonder club sinds zijn vertrek bij het Duitse 1.FC Magdeburg en denkt dat hij in Nederland nog voor verschillende clubs op het hoogste niveau van waarde had kunnen zijn.

Castaignos komt aan het woord in Tekengeld. "Met mijn ervaring en alles wat ik in de loop der jaren heb meegemaakt, zou ik zeker voor de wat jongere elftallen in de Eredivisie een rol kunnen spelen, vind ik", laat de spits weten. Toch bleef concrete belangstelling deze zomer blijkbaar uit: "Het is helaas niet gelukt", zegt Castaignos. "Voor mij is het verder kijken. Wie weet ooit", houdt hij de deur naar een toekomstig avontuur in de Eredivisie openstaan.

Op 24 september 2009 debuteerde de toen nog piepjonge Castaignos in Feyenoord 1, in een uitduel bij Harkemase Boys in de tweede ronde van de KNVB Beker (0-5 winst). Een halfjaar later volgde zijn Eredivisiedebuut, uit bij FC Groningen (2-3). In de zomer van 2011 lijfde Internazionale de spits - die op dat moment vijftien doelpunten voor de Rotterdammers achter zijn naam had - voor een bedrag van zo'n anderhalf miljoen euro in. Een jaar later keerde hij voor zes miljoen euro terug in Nederland, waar FC Twente zijn nieuwe club werd. De Tukkers verkochten Castaignos drie jaar later aan het Duitse Eintracht Frankfurt.

Via Sporting Portugal, dat Castaignos in het seizoen 2017/2018 nog verhuurde aan Vitesse, raakte de aanvaller langzaam maar zeker uit beeld. Daarna diende hij nog werkgevers in Zuid-Korea en Griekenland, waarna hij in de zomer van 2022 zonder club kwam te zitten. Castaignos trainde in die periode nog wel mee bij (de beloften van) FC Groningen, maar tot een contract bij de Trots van het Noorden kwam het niet. Magdeburg sloeg in januari 2023 wél toe, maar na vijf doelpunten in 27 wedstrijden kwam de samenwerking tussen Castaignos en de 2.Bundesligaclub afgelopen zomer ten einde.

