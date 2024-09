Kenneth Perez gecharmeerd van Eredivisieteam: 'Misschien wel de meest intense ploeg van de competitie'

Het huidige spel van AZ kan Kenneth Perez en Karim El Ahmadi wel bekoren. De twee analisten van ESPN zien een sterk geheel ontstaan in Alkmaar. Afgelopen weekend won de ploeg van Maarten Martens met 1-2 van PEC Zwolle.

Perez vergelijkt AZ met Feyenoord en Ajax, die met wisselvallige resultaten aan het seizoen zijn begonnen. "AZ maakt een stabielere indruk dan die grote clubs. Daar gaat het toch met vallen en opstaan. Ik vind AZ misschien wel de meest intense ploeg van de Eredivisie. Intens qua druk drukken en met de buitenspelers, die zo mee terug verdedigen."

El Ahmadi sluit zich aan bij de woorden van zijn mede-analist. "Als je ziet hoe ze terug verdedigen, ziet dat er wel echt een stuk beter uit. Ze maken echt een goede indruk op mij, niet alleen aan de bal, maar ook hoeveel werk ze verzetten zonder bal."

Perez denkt dat AZ zonder deze intensiteit niet zo'n heel bijzondere ploeg is. "Dat is de kracht van dit AZ. Als ze dat niet meer gaan doen, wordt het gelijk een stuk minder. Bij Ajax lopen de buitenspelers bijvoorbeeld niet mee. En je krijgt er ook lol in, als je ziet dat het resultaat oplevert."

