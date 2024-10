Publiekslieveling van Ajax wordt afgebrand: 'Hij is wild? Hij is krankzinnig!'

Wim Kieft kijkt met verbazing naar de optredens van in het shirt van Manchester United. De voormalig verdediger van Ajax, die wegens zijn goede prestaties in Amsterdam nog steeds erg geliefd is bij de supporters van Ajax, is volgens Kieft 'krankzinnig' en niet geschikt voor het niveau van The Red Devils.

Kieft is maandagmiddag te gast in het programma Voetbaltijd van de Twentse omroep 1Twente. De analist bespreekt met voetbalanalist René Wagelaar de prestaties van Erik ten Hag met Manchester United, maar ook de manier hoe Martínez zich in Engeland manifesteert komt ter sprake. De Argentijn deelde zondag een enorme schop uit op het middenveld en dat is de 61-jarige analist bijgebleven: "Die Martínez is wel een leuke voetballer, maar niet voor Manchester United. Elke wedstrijd geeft hij wel iemand een doodschop", stelt de analist.

Ex-Ajacied Conceiçao verovert harten bij Juve: 'De kleine grote Chico maakt ons gek'

Ondanks dat Kieft de Argentijns international de nodige overtredingen ziet maken dit seizoen, heeft de oud-Ajacied nog geen gele kaart gekregen in Engeland: "Hij is wild", zegt Wagelaar vervolgens tegen Kieft over de manier waarop Martínez voetbalt. "Hij is wild? Hij is krankzinnig", vindt Kieft.

Martínez maakte in de zomer van 2022 te overstap van Ajax naar Manchester United. Met de transfer van de sterkhouder van de Amsterdammers was destijds een transfersom van ruim 57 miljoen euro gemoeid.

