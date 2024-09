Ruud Gullit pleit voor grote verandering in het voetbal

Ruud Gullit heeft maandagavond gepleit voor een grote verandering in het voetbal naar aanleiding van de handsbal van bij Go Ahead Eagles – Ajax. De EK-winnaar van 1988 wil graag zien dat er een challenge wordt ingevoerd, zodat clubs zelf kunnen verzoeken dat de VAR naar een moment kijkt.

In de voetbalwereld is het de afgelopen dagen veel gegaan over de handsregel en de rol van de VAR. Tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax blokkeerde Klaassen de bal, die richting goal ging, met zijn arm. Tot grote verbazing van velen besloot scheidsrechter Nagtegaal niet naar de stip te wijzen en greep ook videoscheidsrechter Stan Teuben niet in.

“Het is toch een ongelofelijk moment”, stelt Gullit in Rondo bij Ziggo Sport. Naar aanleiding hiervan opent hij weer de discussie over een verandering van de werking van de VAR. “Eigenlijk zou je als coach een challenge moeten hebben”, is hij stellig. Een trainer kan in dat geval zelf een check aanvragen als hij vindt dat er een fout wordt gemaakt. “De VAR doet dus niks. Als de VAR niks doet, gaat een scheidsrechter ook niet kijken.”

Van Basten gaat mee met suggestie

Marco van Basten kan zich wel vinden in de suggestie van Gullit. “Als er door de VAR niet naar gekeken is, is dat wel een mogelijkheid ja”, stelt de oud-spits. “Ik heb al vaker gezegd dat je moet kijken of een verdediger er voordeel van heeft of een aanvaller er nadeel van heeft.” Daar was volgens de voormalig Ajacied in dit geval sprake van. “Dan had Go Ahead Eagles een penalty moeten krijgen.

