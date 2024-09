Sol Campbell voelt zich ernstig tekort gedaan: 'Weet niet waarom ik word overgeslagen'

Het steekt oud-voetballer Sol Campbell (49) behoorlijk dat hij nog altijd niet geridderd is voor zijn verdiensten op én buiten het veld. De voormalige verdediger van onder meer Tottenham Hotspur, Arsenal en de nationale ploeg van Engeland rekent zichzelf tot 'de allergrootsten van ons land' in de sport en stelt niets minder te zijn dan anderen die een dergelijke eer wél ten dele viel.

Engeland kent - net als Nederland - verschillende koninklijke onderscheidingen. Wie geridderd wordt mag de titel Sir of (bij vrouwen) Dame voor zijn of haar naam voeren. In het voetbal werden onder meer Alex Ferguson, Bobby Robson en Bobby Charlton geridderd. De laatste keer dat een voetballer in de ridderstand werd verheven was in 2018, toen Liverpool-icoon Kenny Dalglish werd onderscheiden. Daarnaast kun je in Engeland ook benoemd worden tot bijvoorbeeld Commander of the Order of the British Empire, tot Officer of the Most Excellent Order of the British Empire of tot Member of the Most Excellent Order of the British Empire, waardoor je respectievelijk de letters CBE, OBE of MBE achter je naam mag voeren.

Campbell was profvoetballer van 1992 tot 2011 en kwam in die periode uit voor clubs als Tottenham Hotspur, Arsenal, Portsmouth en Newcastle United. Met The Gunners werd hij twee keer landskampioen en veroverde hij drie keer de FA Cup, iets wat hem ook eenmaal met Portsmouth lukte. Daarnaast speelde Campbell 73 interlands voor Engeland, waarmee hij actief was op de WK's van 1998, 2002 en 2006 alsmede de EK's van 1996, 2000 en 2004.

"Er zijn heel veel mensen die niet populair zijn maar die Sirs, OBE's en MBE's hebben", citeert de Daily Mail uit een interview dat Campbell gaf aan GB News. Hijzelf is echter nog niet onderscheiden, tot zijn eigen ongenoegen: "Als je kijkt wat ik gedaan heb en wat ik heb meegemaakt als voetballer... En mijn consistentie gedurende twee decennia, onder grote druk, dan behoor ik tot de grootse sporters in ons land", meent de oud-voetballer.

"Ik ben een trotse Engelsman en ik heb op én buiten het veld veel gedaan voor het voetbal, en tegen racisme", vervolgt Campbell de lofzang op zichzelf. "En dan heb ik het nog niet eens over de prijzen die ik heb gewonnen. Ik weet niet waarom ik bij dit soort zaken over word geslagen. Ik ben niet de enige grootheid in de sport die genegeerd wordt, maar als ik al die mensen zie die geëerd worden... dat is speciaal, het zou een eer voor me zijn om een Sir, een OBE of een MBE te hebben voor alles wat ik voor de sport heb gedaan", besluit Campbell.

