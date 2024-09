Spanje komt binnen 15 minuten met geweldig antwoord op teleurstellende Nations League-start

Spanje is zondagavond uitstekend begonnen aan de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Drie dagen na het teleurstellende optreden tegen Servië liet de regerend Europees kampioen in de openingsfase van de eerste helft geen spaan heel van Zwitserland. Joselu knikte al vroeg de 0-1 tegen de touwen en niet lang daarna verdubbelde Fabián Ruiz de score: 0-2.

Spanje gold voorafgaand aan het Europees Kampioenschap in Duitsland zeker niet als topfavoriet voor de eindzege, maar maakte in de groepsfase al veel indruk door Kroatië en Italië op overtuigende wijze te verslaan. Nadat ook de derde groepswedstrijd tegen Albanië een overwinning opleverde, verzekerden de Spanjaarden zich dankzij zeges op achtereenvolgens Georgië, Duitsland en Frankrijk van een finaleplaats. In de eindstrijd moest ook Engeland eraan geloven (2-1).

De Europees kampioen hoopt de geweldige prestaties in Duitsland een passend vervolg te geven in de Nations League, maar de eerste wedstrijd tegen Servië eindigde in een teleurstellend gelijkspel. De formatie van bondscoach Luis de la Fuente is gebrand op revanche en dat blijkt in de openingsfase van de uitwedstrijd tegen Zwitserland. Joselu knikte na een fraaie actie van Lamine Yamal al vroeg de 0-1 tegen de touwen en nadat een Zwitserse gelijkmaker na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd, schoot Fábian Ruiz de 0-2 binnen. Nico Williams zag zijn poging in eerste instantie nog worden gekeerd door de Zwitserse doelman, maar de bal viel vervolgens perfect voor de voeten van Ruiz.

Spanje door met tien man

Spanje leek zodoende een eenvoudige avond tegemoet te gaan, maar kwam niet snel na de 0-2 van Ruiz met een man minder te staan. Robin Le Normand wierp een doorgebroken tegenstander naar de grasmat en kreeg direct rood. Uit de vrije trap die daarop volgde, spatte de bal uiteen op de Spaanse lat. De wedstrijd is dus zeker nog niet gespeeld...

