Europees kampioen Spanje loopt direct averij op in Nations League, Portugal zegeviert bij mijlpaal Ronaldo

Europees kampioen Spanje heeft de openingswedstrijd in de Nations League op bezoek bij Servië niet winnend weten af te sluiten. In het Stadion Rajko Mitic kwam de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente niet verder dan een teleurstellende 0-0. Portugal wist zijn eerste wedstrijd wel winnend af te sluiten. In het Estadio da Luz wonnen de Portugezen met 2-1 van Kroatië

Servië – Spanje 0-0

Spanje, dat aantrad zonder de geschorste Álvaro Morata en Rodri, was tegen Servië de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en omsingelde het Servische doel constant. De thuisploeg had een muur opgetrokken, die door EK-sterren Dani Olmo, Lamine Yamal en Nico Williams geslecht moest worden. De bezoekers kregen dat echter niet voor elkaar. De grootste kans voor rust was bovendien voor Servië, maar spits Luka Jovic schoot oog in oog met doelpunt David Raya naast.

In de tweede helft bleef Spanje het duel, dat onder leiding stond van de Nederlander Serdar Gözübüyük, domineren, maar kwam het ondanks een voorzet van Yamal die op de lat belandde niet tot groot gevaar. De hartstochtelijk verdedigende Serviërs pakten zodoende een fraai bonuspunt in de Nations League. Doordat Denemarken wel wist te winnen (2-0 tegen Zwitserland) gaan de Denen nu aan de leiding in de groep.

Portugal – Kroatië 2-1

In tegenstelling tot Spanje is Portugal wel goed begonnen aan de Nations League. De thuisploeg kwam al na zeven minuten op voorsprong. Het was Bruno Fernandes die met een fraaie steekbal Diogo Dalot wist te bereiken. De rechtsback schoot de bal vervolgens tegen de touwen: 1-0. De Portugezen bleven de bovenhand houden en kregen met Cristiano Ronaldo nog een grote kans op de 2-0.

Na 34 minuten was Ronaldo alsnog trefzeker. Na een fraaie voorzet van Nuno Mendes schoot de Portugese superster beheerst binnen. Voor Ronaldo was het doelpunt een bijzondere, het was namelijk zijn 900ste uit zijn profcarrière. Vlak voor rust kwamen de Kroaten terug tot 2-1 door een eigen doelpunt van Diogo Dalot. Na de thee kregen beide ploegen nog enkele kansjes, maar gescoord werd er niet meer in het Estadio da Luz.

Overige uitslagen Nations League

Schotland – Polen 2-3

Denemarken – Zwitserland 2-0

Azerbeidzjan – Zweden 1-3

Estland – Slowakije 0-1

Noord-Ierland – Luxemburg 2-0

Wit-Rusland – Bulgarije 0-0

San Marino – Liechtenstein 1-0

