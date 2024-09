Sparta wacht ook na bezoek Fortuna nog altijd op eerste thuiszege van het seizoen

Sparta heeft ook de vierde thuiswedstrijd in de Eredivisie niet weten te winnen. Tegen Fortuna Sittard bleven de Rotterdammers ondanks een vroege voorsprong steken op 1-1. De Limburgers pakten hiermee na vier opeenvolgende nederlagen weer eens een puntje.

Fortuna Sittard was de competitie met twee overwinningen goed begonnen. De laatste vier wedstrijden gingen echter verloren. De volgende tik kwam zaterdagavond al snel, toen Teo Quintero al in de derde minuut de 1-0 binnenkopte. Ondanks de slechte reeks en vroege tegenslag waren de Limburgers echter niet van slag. Sparta leunde wat achterover en stopte niet veel energie in de wedstrijd. Wellicht waren de Spartanen onder de indruk van de ambiance bij opkomst en vonden zij dat er voor de aftrap al voor genoeg vuurwerk was gezorgd.

Artikel gaat verder onder video

Fortuna kon aanvallend geen potten breken al zag het spel er tot de zestien meter van Sparta er niet eens slecht uit. Na de eerste echt goede voorzet was het wel meteen raak. Ezequiel Ballaude kopte raak op aangeven van Fortuna Sittard-aanvoerder Ivo Pinto. De Feyenoord-huurling was vorige week ook al met zijn hoofd trefzeker tegen PSV en daarmee de eerste speler van Fortuna Sittard deze eeuw die dit bewerkstelligde.

De tweede episode begon met een paar gevaarlijke momenten van Sparta dat langzaam de druk opvoerde. Fortuna echt de wil opleggen lukte de thuisploeg niet. De bezoekers beperkten zich tot wat spaarzame uitvallen en kwamen een paar keer gevaarlijk voor het Sparta-doel. Ondanks dat de tweede helft wat levendiger was tikte de amusementswaarde geen hoog cijfer aan. Sparta was nog een aantal keer dreigend. De enige schade die de gaten in de slotfase leden waren wat gele kaarten, waaronder één voor doelman Mattijs Branderhorst wegens tijdrekken. Het was de indicatie dat zijn ploeg het punt koesterde, wat gezien de recente serie nederlagen logisch was.

Volgende week wacht Sparta de lastige uitbeurt bij landskampioen PSV. Fortuna Sittard krijgt in de thuiswedstrijd tegen AZ ook te maken met een sterke tegenstander.