Spelers van sc Heerenveen met schaamrood op de kaken: ‘Dat je zo afgaat is verschrikkelijk’

SC Heerenveen-spelers en Mickey van der Hart verschenen na afloop met schaamrood op de kaken voor de camera van ESPN. Beiden vinden ze het verschrikkelijk dat de Friezen er met liefst 9-1 zijn afgegaan tegen AZ, maar ze blijven allebei achter de keuzes van trainer Robin van Persie.

“Ik moet het allemaal nog beseffen”, begint Brouwers stamelend. “We zijn een team dat te allen tijden wil blijven voetballen. Je kunt je afvragen of dat verstandig is. Waarom zou je dat doen als de 6-1 achterstaat? Dat mag de wereld zich afvragen. Wij hebben ervoor gekozen om het zo te doen.”

Brouwers denkt dat het voor de lange termijn goed is dat de ploeg bleef vasthouden aan het spelprincipe dat Van Persie wil hanteren. “Ik sta hier niet vol trots over hoe we zijn blijven voetballen. Helemaal niet, ik schaam me kapot. Het is verschrikkelijk, in mijn ogen gaat het vanaf minuut één fout. We zijn vrij slordig, we verliezen ballen. Het risico hoort bij ons, maar dat gaat fout”, aldus Brouwers, die niet verwacht dat dit een trauma wordt. “We zijn een team dat hier overheen komt.”

“Deze komt heel hard aan, begrijp me niet verkeerd”, vervolgt Brouwers. “Wij denken dat als we op lange termijn elke keer hetzelfde blijven doen, dat het veel meer oplevert dan wanneer we na de 4-1 beseffen dat het niet meer te winnen valt en dan maar hele andere dingen gaan doen. Dingen waar we uiteindelijk niets aan hebben in de toekomst. Dat is hoe wij we het zien. Daar mag je het mee eens zijn of niet mee eens zijn, wij zijn het er in ieder geval mee eens.”

Mickey van der Hart ziet slordig Heerenveen

ESPN-verslaggever Cristian Willaert zag op een gegeven moment ‘de bodem eruit vallen’ bij Herenveen. Iets waar doelman Mickey van der Hart ook geen logische verklaring voor heeft. “Dan lijkt het alsof je met twee man minder speelt op een gegeven moment”, stelt hij. “Ik denk dat we gewoon heel slordig waren en AZ straft het elke keer keihard af.”

Willaert zag dat Heerenveen nog probeerde om tot scoren te komen en vraagt zich af of de Friezen de schade niet hadden moeten beperken. “Dat schiet ook wel door je hoofd natuurlijk, alleen dit is waar we voor staan”, reageert Van der Hart. “Dat je er zo afgaat dat mag natuurlijk niet en dat is verschrikkelijk. Zoals de trainer ook al heeft gezegd aan het begin van het seizoen: als we het bij tegenslag gelijk over boord gooien, dan moet je er niet aan beginnen. Dat dit uiteindelijk de uitslag wordt, dan moet je inderdaad wel een keer indenken: tot hier en niet verder.”

