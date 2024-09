ESPN-analisten halen hard uit naar Van Persie: ‘We hebben het over betaald voetbal’

ESPN-analisten Mario Been en Kees Kwakman vinden het onbegrijpelijk dat sc Heerenveen tegen AZ beef vasthouden aan hetzelfde spelprincipe. De ploeg van trainer Robin van Persie ging, mede door de aanvallende speelstijl, met maar liefst 9-1 onderuit tegen de Alkmaarders. Dat terwijl er bij de rust slechts 2-1 op het scorebord stond.

“Als het 3-1, 4-1, 5-1 wordt, ik heb het zelf ondervonden, dan zakt de moed in je schoenen. Dan laat je dingen lopen, geef je niet meer honderd procent en betekent elke aanval een tegengoal”, aldus Been na afloop bij De Eretribune op ESPN. Zelf is de analist ervaringsdeskundige met een grote nederlaag, zo ging hij als trainer van Feyenoord met 10-0 onderuit tegen PSV.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Historische avond: dit zijn de grootste zeges van AZ en de grootste nederlagen van Heerenveen ooit

Been kon zien dat sc Heerenveen bleef vasthouden aan het strijdplan. “Ze staan achter hoe ze willen voetballen. Of dat verstandig is, daar hebben wij dan weer een mening over. Je moet als ploeg inzien dat dit geen zin heeft. Je moet spelen naar de mogelijkheden van de spelers die je opstelt”, aldus de analist, die van mening is dat Van Persie werk moet maken van andere aspecten “Ze moeten een Plan B hebben. Sparta wil ook graag opbouwen, maar zij hebben met een lange bal op Lauritsen een Plan B.”

LEES OOK: Van Persie komt met opvallende reactie en krijgt applaus van ESPN

Kwakman is het eens met zijn collega-analist. “Van Persie is er twee maanden en hij start met zijn filosofie. De spelers moeten daaraan wennen en dat heeft tijd nodig. Dat is niet zo gek. Je hebt ook met kwaliteit van spelers te maken. Sam Kersten, Pawel Bochniewicz, Oliver Braude… Opbouwend vind ik dat het beter kan. Je moet je afvragen of je dit bij AZ-uit moet doen”, is hij eerlijk.

LEES OOK: ESPN-publiek zorgt voor unieke gebeurtenis in studio na AZ - sc Heerenveen

De analist begrijpt dan ook niet waarom sc Heerenveen zich niet heeft aangepast aan de tegenstander. “Je hebt heel veel tegenstanders waar je dit tegen kunt doen, maar je moet ook kunnen zeggen dat je tegen sommige tegenstanders nog niet goed genoeg bent om dit te doen. Köhlert geeft na een tijdje aan dat hij de bal niet wil hebben in de opbouw, want het staat 5-1. Dat is een logische reactie. Toch gaan ze opbouwen en dan raakt Heerenveen de bal kwijt. Het is wel betaald voetbal waar we het over hebben”, besluit Kwakman met een kritische noot.

SC Heerenveen heeft niet lang om na te treuren

De ploeg van trainer Robin van Persie heeft niet lang de tijd om na te treuren en om deze dreun te verwerken. Dinsdagavond gaat de ploeg op bezoek bij FC Twente in De Grolsch Veste. Dit betreft een inhaalwedstrijd uit speelronde drie, toen het duel vanwege Europees voetbal uit het programma is gehaald. Het duel begint om 20.00 uur.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eredivisie staat aan de vooravond van een grote verandering

Chris Woerts heeft nieuws: er komt een grote wijziging aan in de Eredivisie.