Steven Bergwijn kiest bijzonder rugnummer, Al-Ittihad spreekt nu al van 'iconisch'

is drie dagen na zijn vertrek bij Ajax officieel gepresenteerd door Al-Ittihad. De aanvaller verkaste op de laatste dag van de transferwindow in Nederland naar de club uit Saudi-Arabië. Bergwijn gaat daar voetballen met rugnummer 34, het nummer van zijn jeugdvriend Abdelhak Nouri.

Het treurige verhaal van Nouri is bekend. Hij kreeg tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen ter voorbereiding op het seizoen 2017/18 een hartstilstand en liep ernstige en blijvende hersenschade op. Nouri stond bij Ajax te boek als groot talent, maar we zullen helaas nooit weten hoe goed hij écht zou zijn geworden. ‘Zijn’ rugnummer waarmee hij in september 2016 debuteerde in de hoofdmacht van Ajax én direct scoorde - in de bekerwedstrijd tegen Willem II - zien we daarentegen regelmatig terug.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Abderrahim Nouri komt met zeer positief nieuws over Abdelhak Nouri

Veel voetballers droegen de afgelopen jaren hun rugnummer al op aan Nouri en ook Bergwijn heeft er bij Al-Ittihad voor gekozen om met 34 achterop zijn shirt te gaan spelen. Bergwijn en Nouri zijn al sinds de jeugd van Ajax goed bevriend. De familie van Nouri reageerde in 2022 nog dolblij op de transfer van Bergwijn naar Ajax. De aanvaller arriveerde voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro in de Johan Cruijff ArenA. Bij zijn presentatie bij Ajax poseerde Bergwijn al met een shirt met rugnummer 34 én Nouri achterop.

LEES OOK: Ajax krijgt serieus verwijt, niet lang na de transfer van Steven Bergwijn

Bergwijn teamgenoot van grote namen

Ruim twee jaar later is Bergwijn dus alweer vertrokken uit Amsterdam. Ajax houdt minstens 21 miljoen euro over aan het vertrek van de Amsterdammer, die donderdag officieel is gepresenteerd door Al-Ittihad. Daar wordt Bergwijn teamgenoot van onder meer Karim Benzema, N’Golo Kanté en Fabinho. De Nederlander heeft desondanks al snel indruk gemaakt op zijn nieuwe club. Hij moet zijn debuut nog maken, maar zijn celebration wordt door het socialmediateam nu al ‘iconisch’ genoemd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Duizenden boze tweets na transfer Steven Bergwijn naar Al-Ittihad

De bij Ajax vertrokken Steven Bergwijn krijgt geen warm welkom in Saudi-Arabië.