'Je ziet dat er een beetje paniek is in Rotterdam, dan komen er twijfels over Te Kloese'

Mario Been denkt dat Feyenoord aan een andere indeling van het technische bestuur moet denken, nu Arne Slot weg is. De trainer van Liverpool verbloemde volgens de analist veel, door met de hoofdselectie goede resultaten te halen.

Dennis te Kloese is momenteel én algemeen directeur én technisch directeur, maar volgens Been moeten die rollen toch echt gesplitst worden. "Feyenoord heeft gewoon twee mensen nodig, die alles kunnen behappen", begint Been bij ESPN. "Voor Te Kloese is het nu gewoon veel te veel."

De nieuwe trainer van Brian Priske weet de vertrokken Slot nog niet te doen vergeten. "Arne Slot heeft natuurlijk drie jaar succes gehad. Die ging van Champions League-finale naar het kampioenschap naar de bekerwinst. Er is een hoop verbloemd doordat de resultaten in orde waren, er prijzen werden gewonnen en er twee jaar op rij Champions League gespeeld is. Nu gaat het wat minder en komen er twijfels of het wel kan", doelt Been op de dubbelrol van Te Kloese.

Been ziet ook wat onrust ontstaan rondom Feyenoord, dat uit de eerste drie Eredivisiewedstrijden vijf punten pakte en daarmee al zeven punten achterstaat op concurrent PSV, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. "Je ziet dat er nu een beetje paniek is in Rotterdam en omstreken. Feyenoord kent wederom een moeilijke start en sterkhouders als Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer, Yankuba Minteh en Arne Slot zijn vertrokken." Of nieuwe aankopen als In-beom Hwang en Jordan Mvula Lotomba het gaan redden in Rotterdam, is Been niet zeker. "De mensen zijn verwend. Hij (Hwang, red.) heeft al veel clubs gehad en is 27 jaar, het zou kunnen. Maar Lotomba speelde de laatste weken nauwelijks bij Nice."

