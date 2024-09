Real Madrid-groeibriljant Endrick ontsnapt aan rood na bizarre actie tegen Alavés

Endrick, het Braziliaanse supertalent van Real Madrid, is dinsdagavond in het competitieduel met Alavés ontsnapt aan een directe rode kaart. De achttienjarige aanvaller plantte tien minuten voor tijd plots zijn knie in de edele delen van tegenstander , maar kreeg daarvoor slechts geel.

Real had op het bewuste moment een comfortabele voorsprong te pakken in het eigen Santiago Bernabéu. Door doelpunten van Lucas Vázquez en Kylian Mbappé leidde De Koninklijke halverwege al met 2-0, waarna Rodrygo de marge kort na de thee zelfs op drie bracht. Geen vuiltje aan de lucht dus voor de titelverdediger, die al vier verliespunten meer heeft dan het vooralsnog foutloze FC Barcelona.

Toch vond Endrick het dus nodig zich even op bizarre wijze te laten gelden. De Braziliaan, die landgenoot Rodrygo dik tien minuten eerder was komen aflossen, beging - zonder bal in de buurt - zijn bizarre overtreding op Mouriño, die door arbiter Alejandro Muñiz Ruiz slechts met geel werd bestraft. Dit tot woede van Alavés-trainer Luis García, die na afloop van het duel heel duidelijk was: "We hadden de laatste tien minuten tegen tien man van Real moeten spelen", aldus de oefenmeester.

Het bleef dus echter 'gewoon' elf tegen elf, maar Alavés knokte zich desondanks nog knap terug in de wedstrijd. Carlos Benavidez deed vijf minuten voor het verstrijken wat terug namens de Baskische bezoekers. Een minuut later was de spanning helemaal terug in de wedstrijd toen Kike er zelfs 3-2 van maakte, maar verder liet Real het niet komen.

No debate needed, Endrick clearly got the balls. Penalty to Real Madrid.pic.twitter.com/WqaMOhWoRM — Troll Football (@TrollFootball) September 24, 2024

