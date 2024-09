Tv-rechten Champions League: hier zijn PSV en Feyenoord te zien

Het nieuwe Champions League-seizoen staat op het punt van beginnen. Welke tv-zender heeft de rechten in handen? In dit artikel lees je waar de Champions League dit seizoen te zien is.

Tv-rechten Champions League bij Ziggo Sport

Alle wedstrijden in de Champions League zijn vanaf het seizoen 2024/25 te zien op Ziggo Sport. Dat geldt ook voor de Europa League en de Conference League. De rechten zijn niet meer in handen van RTL.

Hoe kijk je Champions League op Ziggo Sport?

Artikel gaat verder onder video

Op dit moment is ongeveer vijftig procent van de Nederlandse huishoudens al abonnee van Ziggo. Zij kunnen ‘gewoon’ schakelen naar kanaal 14 om Ziggo Sport te zien. Daar worden volgend seizoen de wedstrijden van de Nederlandse clubs in Europa uitgezonden, plus de finales.

De overige vijftig procent – abonnees van bijvoorbeeld KPN of Odido – moet zich registreren via de Ziggo-website (ziggo.nl/uefa) en vervolgens een account aanmaken. Dat is een eis van de UEFA, die vanwege de rechten wil kunnen nagaan dat Nederlandse kijkers zich ook daadwerkelijk in Nederland bevinden. Daarna kunnen de wedstrijden bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app worden bekeken. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.