Ajax-supporters zingen Van Bronckhorst weinig respectvol toe in Johan Cruijff ArenA

Giovanni van Bronckhorst kende tegen Ajax een avond om snel te vergeten. De Nederlandse oefenmeester, die in Turkije nog ongeslagen is met Besiktas, ging in de Johan Cruijff ArenA met liefst 4-0 onderuit. Al na 55 minuten keken de Turken tegen een 3-0 achterstand aan, waarna Van Bronckhorst het moest ontgelden in het stadion.

De eerste kans was nog voor de ploeg van Van Bronckhorst, maar daarna was het Ajax dat de toon aangaf. Uiteindelijk beloonde Ajax zich na iets meer dan een half uur spelen met de 1-0 dankzij een intikker van Kian Fitz Jim. Na rust schoot de ploeg van trainer Francesco Farioli uit de startblokken en gooide het de wedstrijd binnen tien minuten in het slot. Mika Godts schoot na 51 minuten de 2-0 tegen de touwen, waarna Kenneth Taylor en in de 55ste minuut 3-0 van maakte.

De Ajax-fans waren door het dolle heen en Van Bronckhorst werd vervolgens op een spreekkoor getrakteerd in de Johan Cruijff ArenA. “Gio neem je rotzooi mee, kakkerlak”, klonk het vanaf de tribunes. De supporters van de Amsterdammers refereerden hiermee natuurlijk naar het verleden van Van Bronckhorst bij Feyenoord.

Als speler kwam de voormalig verdediger annex middenvelder tot 249 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. Daarnaast was hij vier seizoenen werkzaam als trainer bij Feyenoord. Als eindverantwoordelijke bij Feyenoord wist Van Bronckhorst beslag te leggen op vijf prijzen: tweemaal de KNVB Beker (2015-2016 en 2017-2018), tweemaal de Johan Cruijff Schaal (2017-2018 en 2018-2019) en hij werd kampioen met de Rotterdammers in het seizoen 2016-2017.

Laatste bezoeken van Van Bronckhorst aan Ajax weinig succesvol

De laatste drie keer dat Van Bronckhorst met zijn ploeg op bezoek kwam in de Johan Cruijff ArenA leverde voor de oefenmeester geen succes op. Zo ging hij met Feyenoord met 3-0 onderuit in de ArenA (28 oktober 2018), terwijl zijn bezoek met Rangers op 7 september 2022 aan Ajax een 4-0 nederlaag opleverde. Donderdagavond kwam daar met Besiktas een nieuwe verliespartij bij.

Gio neem je rotzooi mee. Nog nooit gewonnen in de Arena. pic.twitter.com/LQO9WiYKfe — Martijn 🫧 (@MartijnAFCA_) September 26, 2024

