Heracles Almelo klaar met verbannen speler: 'Voor ons is de maat nu vol'

Heracles Almelo gaat afscheid nemen van Bryan Limbombe. De buitenspeler werd vorig seizoen overgenomen van Roda JC, maar na meerdere incidenten zijn trainer Erwin van de Looi en de club klaar met de speler.

Na afloop van het duel Heracles - Almere City (0-0) legt de trainer van de thuisploeg tegenover ESPN uit hoe dat is gelopen. "We hebben hem eerst disciplinair geschorst, er zijn wat dingen gebeurd. Hij is van de training afgestuurd, maar dat is niet het ergste. Er zijn dingen gebeurd en volgens mij herhaaldelijk. Iedereen kan een fout maken, maar als je veel fouten maakt, dan wordt het lastig. En sommige fouten moet je gewoon niet maken. Het zit eigenlijk in allebei."

Artikel gaat verder onder video

Van de Looi wil er niet veel meer over kwijt. "Ik ga niet het voorval vertellen of wat er precies gebeurd is." Als Hans Kraay jr. vraagt of Heracles klaar met hem is, knikt Van de Looi. "Ja, dat klopt. Dat vind ik hartstikke jammer. Bryan is een talentvolle speler, een speler die we hier graag hadden gehouden om hem te ontwikkelen en door te verkopen, want dat hoort ook bij deze club. Voor ons was de maat nu vol."

LEES OOK: Wedstrijd van degradatieniveau in Almelo: Heracles en Almere kunnen opnieuw niet winnen

Jizz Hornkamp

Jizz Hornkamp staat sinds juli aan de kant, maar gaat spoedig weer voor een rentree. Kraay jr. vraagt zich ook af of Hornkamp volgende week wél dertig minuten krijgt, nadat de speler zondag niet was ingevallen. "Dat weet ik niet, Hans", antwoordt Erwin van de Looi. "Als we Jizz op de training hebben, is het meteen ongelooflijk verleidelijk om hem erin te zetten. En als hij vandaag een kwartier was ingevallen, had hij er nog een ingedrukt ook." Vervolgens probeert de interviewer het vuurtje bij de trainer wat op te stoken. "Hij zei net tegen mij: minimaal dertig minuten volgende week of anders gaat die trainer eruit."

Van de Looi kan er wel om glimlachen. "Nou, dat moet hij tegen mij een keer proberen te zeggen. Je loopt de boel weer aardig op te naaien, Hans." Vervolgens legt hij uit waarom Hornkamp nog geen speelminuten krijgt. "Nogmaals, hij is gewoon hartstikke waardevol voor ons geweest, kan goals maken, dat kan Luka (Kulenovic) trouwens ook. Hij is er echt lang uit geweest en we moeten hierna nog 29 wedstrijden. Hopelijk kan hij 29 wedstrijden spelen en volgende week het eerste halfuur."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend: PSV'ers vertegenwoordigd in de top

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt. Drie van de beste vier spelen bij PSV.