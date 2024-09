Wedstrijd van degradatieniveau in Almelo: Heracles en Almere kunnen opnieuw niet winnen

Heracles Almelo en Almere City hebben zondagmiddag de punten gedeeld (0-0). Beide ploegen kwamen maar moeilijk tot grote kansen en blijven zo in de degradatiezone van de Eredivisie bivakkeren.

Degradatiekandidaten Heracles Almelo en Almere City hebben hun wedstrijd op zondagavond met 0-0 afgesloten. Beide ploegen leken op voorsprong te kunnen komen door een ingetrokken penalty en een afgekeurd doelpunt. De teams pakten dus allebei niet hun eerste overwinning van het seizoen, waar zij overigens ook geen recht op hadden.

De stand in de Eredivisie gaf voorafgaand aan de wedstrijd aan dat dit een vroege degradatiekraker zou zijn. Zowel Heracles Almelo als Almere City had nog niet gewonnen dit seizoen. De thuisploeg stond op twee punten na gelijke spelen tegen Sparta Rotterdam en Willem II. Almere had slechts één punt na de remise tegen FC Groningen in de vorige speelronde.

Dat het een wedstrijd aan de onderkant van de Eredivisieranglijst was, was ook te zien in het spel. Aan beide kanten gingen veel passes mis. Naast de teamgenoten werd ook het doel niet gevonden. Almere leek wel even een penalty te krijgen na een vermeende overtreding van doelman Fabian de Keijzer op Kornelius Hansen. VAR Dennis Higler floot scheidsrechter Allard Lindhout terug, omdat er toch geen duidelijk contact te zien was. Ook Heracles had nog even het idee met een voorsprong de rust in te kunnen gaan via Shiloh ’t Zand. De gever van de ‘assist’, Luka Kulenovic, stond echter buitenspel. Bij rust was de brilstand dus nog te zien op de Almelose borden.

Na rust bleef het niveau van de wedstrijd hetzelfde. Almere leek net wat meer de overhand te hebben, maar ook Heracles viel af en toe aan via een counter. Heracles had dan weer verreweg de meeste corners. Het hoogtepunt in de tweede helft was misschien wel de invalbeurt van Indonesisch international Thom Haye in voor Almere City in de 64e minuut. Hij maakte zijn debuut voor de club, net als Anas Tahiri en James Lawrence. Die laatste deed dat onder toeziend oog van zijn beroemde vriendin, Monica Geuze.

Op voetbalgebied was er over de tweede helft dan ook weinig te melden. Nog veel meer ballen kwamen niet aan en ook het aantal schoten op doel was zeer laag. Heracles nam nog wat meer initiatief maar daar kwam ook niets van terecht. Geen verrassing dat de beginstand ook de eindstand werd. Heracles en Almere konden dus allebei nog niet hun eerste overwinning van het seizoen pakken en zo blijven ze respectievelijk staan op plekken zestien en zeventien.