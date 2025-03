Bas Nijhuis wordt in Vandaag Inside geconfronteerd met walgelijke beelden: 'Waarom is hij niet weggestuurd?'

De heren van Vandaag Inside hebben maandagavond hun walging uitgesproken over een bizar moment in de wedstrijd Willem II - Almere City. De Tilburgers beleefden een rampzalige avond tegen de directe concurrent in de strijd om handhaving en kwamen in de eerste helft al in grote problemen. Een supporter liet zich vervolgens van zijn kleinste en smerigste kant zien door een paar minuten voor het einde van het eerste bedrijf te spugen richting Almere City-speler . Aan Bas Nijhuis werd gevraagd waarom de man niet werd weggestuurd, wat wel zou zijn gebeurd.

De druk stond er zaterdagavond flink op bij Willem II. De promovendus liet voor de winterstop nog wel leuke dingen zien en presteerde zeker niet slecht, maar in de tweede seizoenshelft houdt het vooralsnog niet over. De rechtstreekse degradatieplaatsen zijn een stuk dichterbij gekomen. Het duel met Almere City móést drie punten opleveren, maar mondde uit in een gigantische teleurstelling. De bezoekers uit Flevoland, die de punten zelf ook heel hard nodig hebben, openden al na twaalf minuten de score. Na ruim een half uur voetballen moest Kyan Vaesen met direct rood inrukken, waarna Almere City vroeg in de tweede helft op 0-2 kwam.

Daar bleef het uiteindelijk ook bij. Willem II beleefde zodoende opnieuw een teleurstellende avond. De club zal echter ook geschrokken zijn van het gedrag van een supporter. Een paar minuten voor het einde van de eerste helft liep Zagaritis naar de zijlijn voor een ingooi. De back van Almere City nam natuurlijk zijn tijd, wat duidelijk in het verkeerde keelgat schoot bij de betreffende supporter. Die riep wat dingen naar Zagaritis. De voetballer moest vervolgens wat lachen. De Willem II-fan liet zich vervolgens van een smerige kant zien en spuugde duidelijk in de richting van Zagaritis. Hij kon de klodder weliswaar nipt ontwijken, maar dat maakte de actie natuurlijk niet minder walgelijk.

Vandaag Inside walgt van Willem II-supporter

“Bas, waarom is die supporter niet weggestuurd? Want er werd een supporter weggestuurd bij Heracles, maar deze vent die stond te spugen naar een speler van Almere”, zo confronteerde Valentijn Driessen maandagavond in Vandaag Inside Nijhuis met de beelden van de spugende man. “Een volwassen man, een volwassen man. Ik hoop niet dat dit een kijker van ons is”, zo reageerde Johan Derksen. Driessen vreest echter van wel. “Dan ben je toch niet goed bij je hoofd”, zo klonk het uit de mond van Wilfred Genee. Driessen zei daarop dat je dan ‘zeker niet goed bent’. Ook Raymond Mens had er wat over te zeggen. “Dan moet je maandag op je werk komen, dan schaam je je toch kapot? Iedereen heeft het dan gezien.”

Nijhuis wilde al eerder reageren op de vraag van Driessen, maar kwam er in eerste instantie niet tussen. Nadat de heren hun mening hadden gegeven, was het woord dan toch voor de leidsman. “Het publiek valt natuurlijk onder de verantwoordelijkheid van de thuisclub, dat wordt bij de scheidsrechter weggehaald. Ténzij het gaat over de veiligheid van de spelers”, aldus Nijhuis. Volgens het Brabants Dagblad is de man na zijn misselijke actie direct uit het stadion gezet. Zagaritis reageerde voor de camera van ESPN opvallend kalm op het moment. “Ze hebben het na het duel verteld. Hij miste ook nog. Ik wilde een ingooi nemen en toen begon hij te spugen. Het is prima, daar kan ik helemaal niets aan doen”, zo klonk het.

