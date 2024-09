Van der Gijp wijst plotseling naar studiogast Vandaag Inside en giert het uit: 'Ik zag het!'

René van der Gijp zorgt vrijdagavond voor hilariteit in Vandaag Inside door plotseling te wijzen naar een man in het publiek. Midden in een verhandeling van Johan Derksen - over zanger Gordon - valt het Van der Gijp ineens op dat de studiogast in kwestie weg zit te dommelen.

LEES OOK: Van der Gijp stelt na zestien jaar samenwerken plotseling een bizarre vraag over Johan Derksen

"Hé, niet in slaap vallen hè!", wordt de verhandeling van Derksen plotseling onderbroken door zijn vaste tafelgenoot. "Ik zag het, ja. Jaja, je zat weg te knikken, ik zág hem wegvallen!", zegt een hard lachende Van der Gijp tot hilariteit van de hele studio al wijzend op de man. Die zit kennelijk niet voor het eerst in het publiek. "Hij komt hier vaak, hij kent het programma", zegt presentator Wilfred Genee althans.

Video: René ziet man in publiek wegdommelen: 'Niet in slaap vallen, hè!'

