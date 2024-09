Van Hanegem vreest op korte termijn serieus ongeluk voor De Ligt

Liverpool was zondag veel te sterk voor Manchester United, zo zag Willem van Hanegem. De columnist van het Algemeen Dagblad zag dat er ‘veel meer voetbal’ zat in de ploeg van Arne Slot en dat Erik ten Hag daar geen antwoord op had. Ook basisdebutant kon Van Hanegem niet bekoren.

De Ligt onderscheidde zich met meerdere goede intercepties in de eerste helft en kreeg daar de nodige complimenten voor. Maar het sentiment keerde toen Luis Díaz na 34 minuten volledig vrij stond na een voorzet van Mohamed Salah en de 0-1 binnenkopte. De Ligt koos ervoor om Diogo Jota te dekken, ondanks dat er al enkele spelers in die omgeving stonden. Omdat ook Noussair Mazraoui nergens te bekennen was - hij was ver naar voren gelopen in de opbouw - stonden Díaz en Dominik Szoboszlai helemaal vrij in het strafschopgebied. Díaz haalde de trekker over.

“In de rust hoorde ik de analytici zeggen dat Matthijs de Ligt zo goed was. Ik zag zelf een soort kamikazepiloot die er zo in vliegt dat het een kwestie van tijd is dat hij iemand zwaar blesseert, of zichzelf iets aandoet in die onbezonnen duels”, zegt Van Hanegem. “In balbezit schoof hij de ballen gewoon over de zijlijn of in de voeten van een speler van Liverpool.”

'Martínez maakt zelfde fouten als De Ligt'

“Lisandro Martínez vond ik vroeger net als De Ligt ook best goed, maar die doet precies dezelfde dingen fout”, merkt Van Hanegem op. “En dan opeens iemand een schop geven bij 0-2 of 0-3, zo van: kijk mij eens een antwoord geven. Casemiro was een ramp, wat de ploeg twee doelpunten kostte, en die jonge Kobbie Mainoo verzuipt nu ook al. En ze gaven ook nog eens bakken met geld uit de afgelopen jaren en ook deze zomer weer.”

