Vermoedelijke opstelling Ajax: 'creatieve' Farioli overweegt grote ingreep

Ajax speelt woensdag de eerste officiële wedstrijd in twintig dagen. De Amsterdammers treden in de eigen Johan Cruijff ArenA om 20.00 uur aan tegen Fortuna Sittard. Het is nog de vraag of Ajax in een 4-3-3-systeem of in een 4-4-2-systeem zal spelen. De vermoedelijke opstelling(en) van Ajax vind je in dit artikel.

Wie vervangt Steven Bergwijn?

Naar verwachting voert trainer Francesco Farioli één wijziging door in zijn basisopstelling ten opzichte van het duel met Jagiellonia Bialystok op 29 augustus. De naar Al-Ittihad vertrokken Steven Bergwijn kan op de linksbuitenpositie in principe alleen maar vervangen worden door Mika Godts, want dat is de enige overgebleven linksbuiten in de selectie.

Brian Brobbey krijgt voorkeur boven Wout Weghorst

Brian Brobbey staat voorin bij Ajax, zo maakte Farioli al bekend. Hij krijgt daarmee de voorkeur boven Wout Weghorst en Chuba Akpom. Als Ajax met één spits gaat spelen, dan wordt dat Brobbey.

Nog geen basisplaats voor Davy Klaassen

De transfervrije aanwinst Davy Klaassen behoort tot de wedstrijdselectie, zo kondigde Farioli dinsdag al aan. Farioli is blij met de terugkeer van de middenvelder, maar de verwachting is dat Klaassen op de bank begint.

Vermoedelijke opstelling Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Godts

Ajax in 4-4-2?

Farioli zei op de persconferentie van dinsdag dat Ajax 'creatief' moet zijn en ‘oplossingen moet bedenken’ bij het vervangen van Bergwijn. Hij sloot een 4-4-2-systeem, dus een systeem zonder echte linksbuiten, niet bij voorbaat uit. “Ik sluit niet uit dat we soms met twee spitsen gaan spelen, ook omdat we met Mika Godts slechts één linksbuiten hebben.”

Farioli zei verder dat Brobbey ‘in ieder geval zeker’ in de spits zal staan, waarmee hij de deur openliet voor een tweespitsensysteem. Mocht Ajax inderdaad in een 4-4-2-formatie verschijnen, dan lijken Branco van den Boomen en Chuba Akpom zich te mogen verheugen op een basisplek, ten koste van Bertrand Traoré en Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax (4-4-2): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Van den Boomen, Taylor; Akpom, Brobbey.

