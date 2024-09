Vermoedelijke opstelling PSV: veel vraagtekens voor Bosz, die topscorer moet vervangen

Voor Peter Bosz wacht zaterdagmiddag een lastige puzzel wanneer NEC op bezoek komt bij PSV. Aanwinst Rick Karsdorp is er nog niet bij, terwijl ook topscorer Hirving Lozano niet inzetbaar is. Een aantal andere vaste waarden gelden als twijfelgevallen.

In de achterhoede zal Bosz vasthouden aan dezelfde namen als in het duel met Go Ahead Eagles van voor de interlandbreak, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Karsdorp is nog niet fit genoeg om minuten te maken, terwijl Adamo Nagalo vrijdag pas voor het eerst op het trainingsveld stond bij PSV. Aan de andere kant staat achter de namen van Mauro Júnior en Fredrik Oppegard nog een vraagteken. Daardoor is de verwachting dat jongens als Richard Ledezma en Matteo Dams hun basisplaatsen behouden.

Ook op het middenveld zal Bosz het nodige moeten puzzelen. Hoewel Joey Veerman de interlands van Oranje moest laten schieten, is hij zaterdag wel inzetbaar tegen NEC. Jerdy Schouten speelde wel mee met het Nederlands elftal en heeft wat klachten opgelopen tegen Duitsland, maar trainde vrijdag wel mee met PSV. Als hij daar klachtenvrij uit is gekomen, is de verwachting dat hij kan starten. Ook Ismael Saibari lijkt weer klaar om minuten te maken, maar hij moet het vermoedelijk doen met een plek op de bank. De laatste plek op het middenveld is waarschijnlijk voor Guus Til.

Voorin ontbreekt Lozano met een blessure. De topscorer van de Eredivisie liep deze op in een recente oefenwedstrijd. Doordat Bosz met Noa Lang rustig wil opbouwen naar meer belasting, is de verwachting dat de vleugelspeler niet in de basis zal starten. Daarom kiest de oefenmeester waarschijnlijk voor Tillman op de linkerflank.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Vermoedelijke opstelling NEC

Van Gassel; Pereira, Márquez, Nuytinck, Verdonk; Proper, Sano, González; Önal, Ogawa, Ouwejan.

