Verweij: 'Binnen Ajax zijn er ook mensen die heel blij zijn dat het mis is gegaan'

Binnen Ajax is lang niet iedereen rouwig om het afketsen van de transfer van . Dat zegt clubwatcher Mike Verweij althans in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De aanvaller had op deadline day moeten overkomen van Southampton als vervanger van de aan Al-Ittihad verkochte Steven Bergwijn, maar de FIFA zette een streep door de deal omdat de benodigde documenten te laat werden ingediend.

Ajax bereikte in de late uurtjes van de laatste dag van de zomerse transferperiode een akkoord met zowel Southampton als Sulemana. De 22-jarige Ghanees zou op huurbasis de overstap naar Amsterdam gaan maken, waarbij Ajax een optie tot koop had bedongen. De benodigde documenten werden vervolgens rond middernacht koortsachtig geüpload in het Transfer Matching System van de FIFA, maar bevestiging van de wereldvoetbalbond bleef uit. Na twee dagen onzekerheid was daar dan toch het verlossende woord: de transfer werd te laat aangemeld, Ajax kan fluiten naar de komst van Sulemana.

"Toen ze besloten om Bergwijn nog te gaan verkopen, toen wisten ze dat het gigantisch kielekiele zou worden", reconstrueert Verweij de gebeurtenissen van maandag. "Dat risico hebben ze gezien en zijn ze aangegaan en het ging mis. En ik denk dat er binnen Ajax ook mensen heel blij zijn dat het mis is gegaan", stelt de clubwatcher, die vervolgens uitlegt waarom: "Deze jongen heeft de laatste acht wedstrijden niet gevoetbald vanwege een blessure en heeft de laatste seizoenen niet heel veel gespeeld."

Sulemana heeft dit seizoen inderdaad nog geen officiële speelminuten gemaakt. In het seizoen 2023/24, toen Southampton nog uitkwam in de Championship, kwam de Ghanees in alle competities tot 1.006 speelminuten, verdeeld over 26 wedstrijden. Slechts elf keer had Sulemana een basisplaats, niet één keer maakte hij de 90 minuten vol.

'Geluk bij een ongeluk dat Sulemana niet naar Ajax komt'

Bovendien heerste er binnen Ajax ook nog eens verdeeldheid over het financiële aspect van de deal met Southampton, zo weet Verweij. "Ik hoorde een huursom - feitelijk het salaris dat overgenomen werd - van enkele miljoenen euro's. Daar was gewoon niet iedereen binnen Ajax het mee eens. Dus ik denk dat het misschien wel een geluk bij een ongeluk is dat hij niet komt", besluit Verweij.

