Mislintat-aankoop dacht niet aan vertrek bij Ajax: ‘Ik ben hier gelukkig’

was in de afgelopen transferperiode niet voornemens om te vertrekken bij Ajax. De Deense vleugelverdediger stond in de belangstelling van het Duitse TSG Hoffenheim, maar concreet werd de Bundesliga-club niet aangezien het uiteindelijk in zee ging met de Franse verdediger Valentin Gendrey.

“Ik ben gelukkig bij Ajax, dus ik heb er niet over nagedacht”, geeft de 21-jarige Gaaei toe in gesprek met het Deense Tipsbladet. “Er is iets geschreven en dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer en de club over. Ik richt me op Ajax”, is hij duidelijk over de vermeende belangstelling van Hoffenheim.

Het afgelopen seizoen verliep moeizaam voor Gaeei en ook dit seizoen gaat het met ups en downs. Toch is het leven nu compleet anders voor Gaaei. “Het gaat goed met een nieuwe start en een nieuwe coach. Ik heb een goede start gemaakt met wat speeltijd, dus ik klaag niet. Onze nieuwe coach is tactisch sterk en hij is een peoplemanager.”

Gaaei was opgelopen seizoen meermaals het mikpunt van kritiek en werd zowel in de wedstrijd tegen Feyenoord als AZ voor de rust gewisseld. De kritiek werd uiteindelijk zo heftig dat de Deen besloot om al zijn posts van Instagram te verwijderen. Inmiddels voelt hij zich mentaal goed. “Ook al maak ik fouten en heb ik het moeilijk, ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Vooral in het eerste seizoen was het moeilijk, maar ik had veel goede mensen die me hielpen. Het was heel leerzaam en het heeft me veel gegeven na het eerste seizoen.”

Nog altijd kritiek op Gaeei

Toch is er nog altijd kritiek op de rechtervleugelverdediger, maar daar zit hij niet al te veel over in. “Natuurlijk zijn er altijd mensen die denken dat ik slecht ben en mensen die denken dat ik de beste ben. Zo is het bij elke club. Ik sluit veel uit over wat er over mij wordt gezegd”, besluit hij.

