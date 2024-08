Ajax raakt Mislintat-aankoop nog niet kwijt: geïnteresseerd Hoffenheim presenteert Franse verdediger

gaat niet naar het Duitse TSG Hoffenheim. De 21-jarige Deense rechtsback werd recentelijk gelinkt aan de Duitsers, maar de club heeft dinsdag gepresenteerd. De 24-jarige Franse rechtervleugelverdediger komt over het Italiaanse Lecce.

Het Duitse Kicker wist kortgeleden te melden dat Gaaei een van de kandidaten was voor Hoffenheim om de rechtsbackpositie te versterken. Voor Ajax zou dat een welkome oplossing zijn, aangezien de Deen in zijn eerste seizoen bij de Amsterdammers allerminst gelukkig was. De 21-jarige rechtsback werd afgelopen seizoen tot tweemaal toe al voor rust gewisseld bij de Amsterdammers. Eerst slachtofferde Maurice Steijn de verdediger na een gigantische blunder tegen Feyenoord, waarna John van 't Schip Gaaei tegen AZ voor de thee van het veld haalde.

Dit seizoen verloopt voor de jonge rechtsback met ups en downs. Zo was Gaaei tegen Panathinaikos samen met doelman Remko Pasveer de grote held, maar tegen NAC Breda werd hij alweer verguisd door Ajax-supporters. Met het aantrekken van Gendrey lijkt de interesse van de Hoffenheim in Gaeei verleden tijd.