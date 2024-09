Fortuna Sittard komt met droevig nieuws: oud-publiekslieveling op 47-jarige leeftijd overleden

Fortuna Sittard komt dinsdagochtend met droevig nieuws: voormalig publiekslieveling László Mészáros is overleden. De Hongaar, die tussen 2001 en 2006 uitkwam voor de Limburgse club, is slechts 47 jaar oud geworden.

Mészáros speelde in de jeugd al voor de club uit Sittard en kwam vanaf 2001 uit voor de hoofdmacht van Fortuna, waarmee hij in zijn debuutjaar degradeerde uit de Eredivisie. De middenvelder zou uiteindelijk 118 officiële wedstrijden voor de club spelen. In 2006 was Fortuna door financiële problemen genoodzaakt afscheid te nemen van Mészáros, die daarop zijn profloopbaan beëindigde maar op amateurniveau wel in Nederland actief bleef.