Voormalig PSV’er zoekt nog altijd nieuwe club: ‘Het moet echt iets bijzonders zijn’

Jeffrey Bruma hoopt nog altijd een nieuwe club te vinden. De 32-jarige centrale verdediger, die in het verleden onder meer voor PSV speelde, is transfervrij na zijn vertrek bij RKC Waalwijk. Bruma wil graag door met voetballen, maar niet ten koste van alles.

De centrale verdediger tekende vorig jaar zomer een eenjarig contract bij de Waalwijkers, deze werd niet verlengd waardoor hij nu zonder club zit. De juiste club is nu in ieder geval nog niet voorbijgekomen voor Bruma. “Er zijn wel wat contacten geweest en er liggen opties, maar op dit moment zijn ze niet interessant genoeg. En ik wil niet zomaar meer verhuizen. Dan moet het echt iets heel bijzonders zijn”, aldus Bruma in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Mocht er een club uit een verre competitie komen, dan staat Bruma daar niet onwelwillend tegenover. Hij doet het echter niet zomaar. “Ik voel me fijn in Eindhoven en wil niet zomaar met mijn gezin een stap zetten om maar een stap te zetten. Mijn belofte thuis was dat ik na de periode in Turkije niet meer naar het buitenland vertrek, tenzij het echt iets heel goeds zou zijn”, vervolgt de verdediger.

Bruma houdt zichzelf fit

Bij RKC wist Bruma niet altijd zijn niveau te halen, waardoor het afgelopen zomer ophield bij RKC. Momenteel probeert de verdediger zichzelf fit te houden. Hoe hij dat doet? “Ik train gewoon door en blijf dat tot de winterstop doen, mocht er de komende weken niet iets zijn waar ik voor kies. Het liefst wil ik toch op het hoogste niveau blijven spelen. in de eredivisie. Ik denk ook dat ik daar nog van toegevoegde waarde kan zijn”, besluit hij.

