Willem van Hanegem schiet uit zijn slof: ‘Dat is toch niet te geloven! Hoe kun je zo dom zijn?’

Willem van Hanegem is met geen goed woord te spreken over de rol van Feyenoord-middenvelder bij de openingstreffer van Bayer Leverkusen. Zerrouki leverde de bal na nog geen vijf volle minuten zomaar in, waarna Florian Wirtz voor een zeer vroege achterstand voor Feyenoord zorgde. De Algerijnse international is overigens niet de enige die ervan langs krijgt. Van Hanegem kijkt ook zeer kritisch naar het werk van doelman Timon Wellenreuther.

Feyenoord telde vorig jaar ruim zeven miljoen euro neer voor de komst van Zerrouki. De Algerijn stond al langer op het verlanglijstje van Feyenoord, maar FC Twente wilde in eerste instantie niet meewerken aan een transfer. Na het seizoen 2022/23 arriveerde Zerrouki dan toch in De Kuip. De middenvelder moest in zijn eerste jaar in Rotterdam echter geduld hebben. Arne Slot deed weliswaar regelmatig een beroep op hem, zeker in de grootste wedstrijden, maar een vaste basisplaats veroverde hij mede door de aanwezigheid van Mats Wieffer niet.

Wieffer vertrok na vorig seizoen naar Brighton & Hove Albion. Feyenoord haalde geen directe vervanger, omdat het Zerrouki al in huis had. De oud-speler van FC Twente is er tot op heden echter niet in geslaagd het gemis van Wieffer op te vangen. Hij kreeg tijdens de stadsderby tegen Sparta al van alles over zich heen en dat was donderdagavond tegen Bayer Leverkusen niet anders. Van Hanegem is evenmin mild voor Zerrouki. “We hebben wel aardige middenvelders, maar we hebben ook koekenbakkers rondlopen. Die 0-1… Dat is toch niet te geloven man! Hoe kun je zo dom zijn om zo die bal aan die gast te geven?”, zo roept Van Hanegem in de Willem & Wessel podcast van het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem ook kritisch op Wellenreuther

Zerrouki leverde de bal zomaar in, nadat hij nog knap werd vrijgespeeld op het middenveld. Wirtz profiteerde dankbaar van de fout van Zerrouki. Volgens Van Hanegem is de openingstreffer va Bayer Leverkusen deels ook te wijten aan Wellenreuther, die zeker niet vrijuit ging. “Dan komt die goal en die keeper ook… Ik moet zeggen, die keeper. Dat hebben we vaker gezegd: een goede keeper en dat is hij nog steeds, maar dit was gewoon een fout”, aldus het Feyenoord-icoon. Van Hanegem was voor de rest helemaal niet zo kritisch op het optreden van Feyenoord, al vond hij de tweede helft wel heel pijnlijk om te bekijken. “Het ergste vond ik de tweede helft. Je had het gevoel dat Bayer Leverkusen ook zijn best niet meer deed. Dat is heel irritant, als je tegen een team speelt dat jou niet serieus neemt. Zo was het wel en zo zat ik te kijken.”

