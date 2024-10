'Aanstelling van Tuchel kent nu al verliezers: Liverpool-ster en vier anderen moeten vrezen'

Thomas Tuchel moet weliswaar nog beginnen aan zijn avontuur als bondscoach van Engeland, maar volgens The Daily Mail is er nu al sprake van ‘winnaars’ en ‘verliezers’. Het medium verwacht dat zeker vijf spelers niet blij zullen zijn met de aanstelling van de oud-trainer van onder meer Chelsea en Bayern München. Conor Gallagher en Trent Alexander-Arnold worden onder anderen genoemd als ‘verliezers’ van de komst van de Duitser.

Gallagher is sinds afgelopen zomer speler van Atlético Madrid, maar de middenvelder droeg daarvoor jarenlang het shirt van Chelsea. Na verschillende uitleenperiodes sloot hij in de zomer van 2022 weer aan bij The Blues, die op dat moment nog werden getraind door Tuchel. Het seizoen ervoor droeg Gallagher nog het shirt van Crystal Palace. In de aanloop naar het treffen tussen Chelsea en Crystal Palace in de FA Cup kwam het tot een ‘ongemakkelijke ontmoeting’ tussen Tuchel en Gallagher. De middenvelder was niet inzetbaar in die wedstrijd, waardoor hij tijd had voor andere dingen.

Artikel gaat verder onder video

Gallagher ging met zijn gezin lunchen in een pub in Londen. “Er zijn meer dan 2.000 pubs in Londen en, opmerkelijk genoeg, kwam Gallagher misschien wel de laatste persoon tegen die hij wilde zien: Tuchel. Tijdens een irritante ontmoeting zette de vader van Gallagher er liever zijn voet in, zoals Gallagher in 2022 uitlegde”, zo leest het. Gallagher vertelde dat niet hij, maar zijn vader het gesprek met Tuchel aanging. Zijn vader vroeg aan Tuchel of er een kans was dat Gallagher tóch zou kunnen spelen in de halve finale. “Tuchel zei gewoon: ‘geen kans’. Hij lachte het gewoon weg”, zo wordt Gallagher geciteerd. “Geen harde gevoelens, zou je hopen, maar de ster van Atlético zal misschien de brutale uitbarsting van zijn vader moeten goedmaken, wil hij weer aan de slag gaan bij Engeland”, aldus The Daily Mail.

LEES OOK: Niet Tuchel maar zesvoudig Engels landskampioen was 'topkandidaat' bij Engeland

Chilwell

Gallagher is volgens het medium niet de enige international die zich zorgen moet maken om de aanstelling van Tuchel. Ben Chilwell zou eveneens een probleem hebben. Tuchel en Chilwell kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Chelsea. De Duitse oefenmeester liet zich destijds kritisch uit over Chilwell, die zijn plaats had verloren aan Marcos Alonso. “Naar mijn mening mist hij ritme en een beetje wedstrijdgevoel. Dat zie ik op de training. De speler denkt altijd dat hij er klaar voor is, maar ik denk dat er nog een aantal dingen ontbreken”, zo zei Tuchel over Chilwell. De vleugelverdediger staat nog altijd onder contract bij Chelsea, maar kwam dit seizoen pas één keer in actie. The Daily Mail verwacht dat Chilwell flink aan de bak moet om zijn ‘voormalige baas’ te overtuigen dat hij fit kan blijven.

Alexander-Arnold

Het dagblad vreest tevens voor de kansen van Alexander-Arnold. De rechtsback is een belangrijke schakel in het Liverpool van Arne Slot en verscheen in de laatste vier interlands ‘gewoon’ aan de aftrap, maar Tuchel zou zijn ‘favorieten’ hebben op die positie. The Daily Mail wijst op de ‘onvoorwaardelijke’ liefde van Tuchel voor Reece James én het feit dat de Duitser Kyle Walker naar Bayern München wilde halen. “Zou Alexander-Arnold zich opnieuw op de derde plaats in de pikorde kunnen bevinden? De Liverpool-man was de uitblinker tijdens de korte periode dat Carsley de leiding had en heeft eindelijk zijn Anfield-vorm overgenomen. Maar met Tuchel is het zijn kant op of op de Autobahn en de nieuwe baas zou misschien wel een paar van zijn favorieten aan de rechterkant willen plakken”, zo klinkt het.

LEES OOK: Derksen en Van der Gijp fileren toptrainer: 'Een soort boekhouder, een rare idioot'

Naast Gallagher, Chilwell en Alexander-Arnold worden ook Angel Gomes en Morgan Gibbs-White gerekend tot de ‘verliezers’ van de aanstelling van Tuchel als bondscoach van Engeland. De twee talenten maakten in de voorbije interlands een goede indruk, maar zouden het slachtoffer kunnen worden van de ‘vriendjespolitiek’ van Tuchel. Harry Kane, Eric Dier, Reece James, Mason Mount en Declan Rice worden daarentegen genoemd als ‘winnaars’ van de komst van de Duitser. Tuchel had zowel Kane als Dier tot zijn beschikking bij Bayern München. Hij hoopte Rice ook naar Zuid-Duitsland te kunnen halen, maar de middenvelder stapte vorig jaar zomer over van West Ham United naar Arsenal.

Harry Kane's best minutes per goal ratio under managers:



⏱️ 89' - Thomas Tuchel

⏱️ 107 - Gareth Southgate

⏱️ 114' - Jose Mourinho

⏱️ 116' - Mauricio Pochettino



Looks for England 👀 pic.twitter.com/be3WiFA8lg — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaarse bondscoach is eerlijk na clash tegen Nederland: 'Ik vind dit niet leuk'

De bondscoach van Hongarije, Marco Rossi, komt met een ontboezeming na de wedstrijd tegen Nederland.