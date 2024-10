Niet Tuchel maar zesvoudig Engels landskampioen was 'topkandidaat' bij Engeland

De Engelse voetbalbond en Thomas Tuchel hebben overeenstemming bereikt over een dienstverband bij de nationale ploeg. Volgens de doorgaans zeer goed geïnformeerde David Ornstein wordt de Duitse manager woensdag gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Engeland. Tuchel, die in het verleden werkzaam was bij onder meer Borussia Dortmund en Bayern München, stond echter niet bovenaan het verlanglijstje van de FA. Ornstein weet te melden dat Manchester City-trainer Pep Guardiola de topkandidaat was om Gareth Southgate op te volgen.

Southgate loodste Engeland afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland naar de tweede eindstrijd in een paar jaar tijd. Maar drie jaar na de pijnlijke nederlaag tegen Italië op het eigen Wembley ging het voor The Three Lions in Berlijn ook mis tegen Spanje (2-1 nederlaag). De Engelse voetbalbond hoopte Southgate te kunnen overtuigen om aan te blijven als bondscoach, maar hij besloot anders. Engeland moest zodoende op zoek naar een nieuwe keuzeheer. De keuze is uiteindelijk gevallen op Tuchel, maar hij stond zeker niet bovenaan het wensenlijstje.

Die eer is voor Guardiola. Volgens Ornstein was de Spaanse oefenmeester de ‘topkandidaat’ van de FA om Southgate op te volgen. Guardiola staat sinds de zomer van 2016 aan het roer bij Manchester City, waarmee hij talloze successen vierde. Zo werd Manchester City onder zijn leiding al zes keer kampioen van Engeland en won de club in 2023 voor het eerst in de geschiedenis de Champions League. Guardiola zijn toekomst is echter onderwerp van gesprek. De oud-trainer van FC Barcelona en Bayern München is in Manchester in het bezit van een aflopend contract. Guardiola vertelde eerder deze week dat hij nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst. Van een mogelijk avontuur bij de Engelse nationale ploeg was naar eigen zeggen geen sprake.

Tuchel ontvangt bonus bij WK-eindzege

Niet Guardiola, maar Tuchel staat dus op het punt zich te verbinden aan de eenvoudig wereldkampioen. De FA en Tuchel bereikten dinsdagavond overeenstemming over een dienstverband. De Duitser zat na zijn vertrek bij Bayern München eerder dit jaar zonder werkgever. Volgens Ornstein is in het contract van Tuchel bij de FA een bonus voor het winnen van het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada inbegrepen. De Engelse nationale ploeg werd tijdens de eerste twee interlandperiodes na het EK in Duitsland gecoacht door Lee Carsley. De 51-jarige trainer hoopt weer aan de slag te kunnen gaan als eindverantwoordelijke bij de Onder-21.

