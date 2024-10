Ajax komt in actie, maar wil 'geen ruchtbaarheid geven aan financiële reddingsactie'

Johnny Rep krijgt gratis een pacemaker geleverd, zo weet het Algemeen Dagblad. Een Nederlands bedrijf zou op weg zijn naar het zuiden van Spanje, waar Rep in een ziekenhuis ligt, om het apparaat af te leveren. Ondertussen wordt door Ajax een financiële reddingsactie op touw gezet om de 72-jarige oud-prof te helpen.

Maandagavond maakte Wilfred Genee bekend dat Rep vorige week woensdag een 'hele zware hartaanval' heeft gehad en op dit moment op de intensive care ligt. "Hij moet op korte termijn een pacemaker krijgen, maar dat kost in Spanje 25.000 euro en in Nederland tienduizend. De verzekering wil dat niet betalen, maar wil dat hij teruggevlogen wordt naar Nederland”, zei Genee. De angst bestond echter dat Rep ‘het niet redt om die vlucht te overleven’.

Nu krijgt Rep de pacemaker dus gratis. Dat is slechts ‘een begin’, schrijft het Algemeen Dagblad. “Een inzamelingsactie op initiatief van oud-spelers van Ajax, Ajax zelf en de KNVB moet Rep daarna verder op weg helpen.” Hoewel Ajax dus betrokken is bij de actie, wil de club ‘openbaar geen ruchtbaarheid geven aan die financiële reddingsactie die 15.000 euro moet opleveren’.

Het was al duidelijk dat Arie Haan en Ruud Krol zich bekommeren om de inzameling van het geld. Zij zijn samen met Wim Rijsbergen, Willem van Hanegem en Rep de enige spelers die nog in leven zijn van het Oranje dat in 1974 de WK-finale speelde tegen West-Duitsland. Haan is bedroefd door het nieuws over Rep. “Eerst het nieuws over Johan Neeskens en nu dit. Het is de verwachting dat wij als oud-teamgenoten ook wat voor hem op touw gaan zetten.”

Rep speelde tussen 1971 en 1975 voor Ajax. Met de club won hij onder meer tweemaal de Europacup I, tweemaal de Europese Supercup en tweemaal de landstitel. Hij speelde 42 interlands voor het Nederlands elftal, waaronder de verloren WK-finales van 1974 en 1978.