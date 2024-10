Kraay jr. schrikt van felle reactie Ajax-trainer Farioli: 'Je wordt boos!'

Francesco Farioli zegt dat hij met het 'huis' dat hij aan het (her)bouwen is bij Ajax nog altijd maar bij 'de kelder' is. De Italiaanse oefenmeester reageert echter behoorlijk fel als ESPN-verslaggever Hans Kraay junior vlak voor De Klassieker tegen Feyenoord vraagt wanneer de Ajax-supporters nou eindelijk eens wat attractiever voetbal gaan spelen, tot schrik van Kraay zelf.

"Je hebt je start bij Ajax vergeleken met het bouwen van een huis vanaf de bodem. Je bent nu aan het winnen en stijgt wat op de ranglijst. Wanneer gaan jullie 'roof football' (dak-voetbal) spelen? Sexy voetbal?", vraagt Kraay aan Farioli, die zijn best moet doen om de ESPN-verslaggever te verstaan in de roerige Kuip.

Farioli reageert duidelijk: "We zijn nog steeds bij de kelder, we zijn drie maanden geleden pas begonnen natuurlijk. Deze resultaten gaan mijn perceptie en mijn emoties niet veranderen. Natuurlijk doen we altijd ons best, maar het blijft een lang proces. Op dit moment is het heel belangrijk om op dit niveau competitief te zijn", zegt de trainer. "Maar kunnen de Ajax-supporters langzamerhand wat meer voetbal met hoge pressie verwachten?", probeert Kraay het nog een keer.

"Hogere pressing dan we nu doen?", reageert Farioli. "Als je de statistieken erop nakijkt dan zijn we eerste of tweede op de lijst van teams die het hoogst druk zetten op het veld." Kraay onderbreekt: "Je wordt boos!", maar Farioli bezweert dat dat niet het geval is. "Nee, nee, nee, ik ben niet boos. Ik kijk naar de feiten, en die zeggen dat wij met PSV en Feyenoord het team zijn dat het hoogst druk zetten op het veld. En staan tweede in de Eredivisie qua balbezit. Dus: alle zaken die onze identiteit maken, die zijn er. Maar als je het hebt over fluïditeit en de onze capaciteit om consistent te zijn, dan is er op veel vlakken nog verbetering te boeken. Maar de wens is er en het is voor ons en de spelers heel duidelijk wat we willen doen", aldus Farioli.

