Opstelling Ajax: Farioli kiest voor twee verrassingen in de voorhoede

De opstelling van Ajax voor De Klassieker tegen Feyenoord is bekend. Francesco Farioli kiest in tegenstelling tot tegen Willem II voor Wout Weghorst in de spits. Dat betekent dat Brian Brobbey genoegen moet nemen met een plek op de bank. De opstelling van Ajax herbergt voor de rest veel 'nieuwe' namen ten opzichte van het thuisduel met Willem II van afgelopen zondag.

Farioli rouleert er al vanaf de start van het seizoen flink op los, maar afgelopen zondag zorgde hij desondanks voor de nodige verbazing door in de thuiswedstrijd tegen Willem II liefst tien andere namen aan het werk te zetten ten opzichte van het uitduel met Qarabag een paar dagen eerder. Zelfs Remko Pasveer verdween uit het elftal. De routinier keert tegen Feyenoord echter terug onder de lat. De defensie bestaat eveneens uit de inmiddels vertrouwde namen: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Op het middenveld behoudt Davy Klaassen zijn basisplaats. De middenvelder maakte zondag tegen Willem II het enige doelpunt van de avond en keert woensdagavond dus terug in De Kuip, waar hij in 2023 nog om meerdere redenen uitgroeide tot hoofdrolspeler. Niet alleen bezorgde hij Ajax een plekje in de finale van de KNVB-beker, ook kreeg hij in de tweede helft na een opstootje tussen Dusan Tadic en Orkun Kökçü een voorwerp tegen zijn hoofd gegooid. Het duel werd daarop tijdelijk stilgelegd.

Klaassen zal hopen dat deze Klassieker een stuk rustiger verloopt. Om in ieder geval op het middenveld de rust te bewaren, krijgt Klaassen gezelschap van Jordan Henderson en Kenneth Taylor. Middenvelder Steven Berghuis zit voor het eerst sinds 22 augustus weer bijd e selectie van Ajax.

Voorin was het de grote vraag wie de spitspositie zou gaan bekleden. De keuze is dus gevallen op Weghorst. De spits was als invaller tegen FC Groningen en Heracles goed voor drie treffers en krijgt nu de voorkeur. Brobbey zal nu dus genoegen moeten nemen met een invalbeurt. Chuba Akpom en Mika Godts completeren de voorhoede van Ajax.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Klaassen, Taylor; Akpom, Weghorst, Godts.