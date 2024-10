Anderlecht is wangedrag van eigen supporters spuugzat en neemt keiharde maatregelen

RSC Anderlecht is klaar met de misdragingen van de eigen fans. Naar aanleiding van het wangedrag van de harde kern in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad in de Europa League heeft de Belgische topclub keiharde maatregelen genomen tegen deze groep supporters.

Een vijftal fans heeft van Anderlecht een stadionverbod opgelegd gekregen en is aansprakelijk gesteld voor de schade die is aangericht in Estadio Anoeta. Daarnaast wordt de Mauves Army, de harde kern van Paars-wit, niet meer toegelaten bij de overige uitwedstrijden in de Europa League en in de komende drie uitwedstrijden in de Belgische competities. Dat heeft de Belgische club bekendgemaakt via de officiële kanalen. De drie eerstvolgende uitwedstrijden in eigen land zijn tegen het Beerschot van trainer Dirk Kuyt, Club Brugge en Tubeke. Laatstgenoemde betreft een uitwedstrijd in de Croky Cup.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Bommel wijst mogelijkheid trainer te worden bij recordkampioen resoluut af

Tijdens de ontmoeting in San Sebastián misdroegen enkele Anderlecht-fans zich. Zo werden er stadionstoelen gesloopt, die vervolgens naar fans van de thuisclub werden gegooid. Anderlecht bood vrijwel direct excuses aan en veroordeelde het gedrag van de eigen fans. “De club benadrukt dat het dergelijk gedrag nooit zal tolereren en steeds gepaste sancties zal treffen tegen de betrokkenen die zich hier toch schuldig aan maken”, schrijft de Belgische club. Bovendien wacht Anderlecht nog een sanctie van de UEFA.

Harde kern van Anderlecht neemt afstand van eigen fans

De Mauves Army zelf nam via een statement op X ook afstand van de eigen fans die zich misdragen hebben. “Afgelopen donderdag hebben wij collectief gefaald in het beheersen van het gedrag van enkele leden. Voor hun daden is geen enkel excuus. We hebben de ernst hiervan zwaar onderschat, waardoor roekeloosheid de overhand kreeg op gezond verstand.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee en Van der Gijp willen 'totale idioot' niet te gast bij Vandaag Inside

Wilfred Genee en René van der Gijp zien de komst van een potentiële gast niet zitten bij Vandaag Inside.