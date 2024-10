Angst voor oud-Feyenoord-keeper: ‘Wissel me maar, anders moet ik straks tegen Ajax spelen’

Maarten de Fockert heeft in een uitgebreid interview met Voetbal International teruggeblikt op zijn carrière als profkeeper. De doelman, die momenteel uitkomt voor SteDoCo uit de derde divisie, is openhartig over de stress die hij ervaarde als topsporter.

De Fockert, die samen met Bart Vriends en Thomas Verhaar de Cor Podcast presenteert, sloot zich op negenjarige leeftijd aan bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Het leven als aanstormend talent bleek echter keihard.

“Het ging hartstikke goed en ik kreeg complimenten, maar achteraf denk ik dat ik toen doorkreeg: wow, ik zit nu in een opleiding met allemaal heel goede spelers. Rick Karsdorp, Anwar El Ghazi en Tonny Vilhena. Lieve jongens, maar toen allemaal haantjes met een grote bek”, begint De Fockert, die zichzelf een ‘slungel’ vond. “Ik merkte dat ik heel veel druk ging ervaren. Je hoopt dat niemand zich ineens tot jou richt.”

De voormalig doelman van onder meer sc Heerenveen en Go Ahead Eagles moest op zijn tenen lopen. Vaak kregen we te horen: "Je speelt met het Feyenoord-logo, honderdduizend jongens willen op jouw plek staan". Dan dacht ik altijd: Wissel maar, doe voor mij maar iemand anders. Moet ik straks tegen Ajax spelen… Allemaal gruwelijke spelers, het wordt gefilmd. Als ik maar geen fout maak, als ik maar geen fout maak”, is de goalie openhartig.

“Dan ga je juist verstijven. Ik stond onder hoogspanning. Terwijl ik ook gewoon met mijn vriendjes had kunnen spelen en een patatje had kunnen eten”, gaat hij verder. De Fockert is momenteel keeper van SteDoCo in de Derde Divisie. “Dat het soms een beetje waait of regent, interesseert me niet. Gisteren waren we tussen de weilanden een rondo aan het spelen. Iemand krijgt een pannatje, iemand wordt dubbel gepoort. Je maakt een paar koprollen, geeft iemand een paar tikken. Daar geniet ik van. Ik kan me oprecht niks leukers verzinnen dan dat”, sluit hij af.

