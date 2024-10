AZ lijdt met piepjong elftal derde nederlaag in acht dagen

AZ heeft een drukke week in mineur afgesloten. Bij Fortuna Sittard werd de derde nederlaag in acht dagen geleden; 1-0. Over de hele wedstrijd genomen was de zege van de Limburgers verdiend.

Voor AZ was het de derde wedstrijd in acht dagen. De vorige twee gingen verloren tegen FC Utrecht 1-2 en Athletic Bilbao 2-0. De derde in deze serie was op papier de ‘makkelijkste’, maar wel weer een hele lastige. Jordy Clasie ontbrak vanwege lichamelijke klachten. Van de AZ-middenvelder is het bekend dat drie wedstrijden in een week een behoorlijke impact hebben op zijn lichaam. Hetzelfde gold ook voor Bruno Martins Indi. Met het ontbreken van de eerste twee captains hing de aanvoerdersband om de linkerarm bij Sven Mijnans. Zico Buurmeester was de vervanger van Clasie op het middenrif. Afgelopen donderdag startte Buurmeester als substituut voor de geblesseerde Ibrahim Sadiq. De snelle buitenspeler was in Limburg weer van de partij. Maxim Dekker speelde op de positie van Martins Indi. Mede door de invallers begon AZ met het jongste basiselftal sinds 2 april 2016. De gemiddelde leeftijd lag op 22 jaar en 161 dagen.

Fortuna Sittard doorbrak vorige week de reeks van vier nederlagen op een rij met een verdienstelijk gelijkspel bij Sparta (1-1). Trainer Danny Buijs had dan ook voor dezelfde basiself gekozen als in Rotterdam.

Het venijn van de eerste helft zat in de staart. Troy Parrot schoot op de benen van Fortuna Sittard-doelman Mattijs Branderhorst, waarna Ruben van Bommel zich geen raad wist met de rebound. Vlak voor rust ging de bal op de stip. VAR Clay Ruperti had goed gezien dat Dekker op de voet stond van Makan Aïko. Vanaf elf meter schoot Alen Halilovic de bal tegen de paal. Opwinding dus in de slotfase van deel één terwijl er daarvoor niet heel veel hoogtepunten waren. Fortuna kreeg nog de beste kansen. Zo ging een schot van linkervleugelverdediger Jasper Dahlhaus via de buitenkant paal naast.

De paal stond in de tweede omgang een doelpunt van Ryan Fosso in de weg. Het schot van de middenvelder van Fortuna had een beter lot verdiend. Ploegen die doordeweeks een Europees duel gespeeld hebben vallen het weekend daarna na een uur vaak wat weg. AZ kende juist een opleving. Zo werd een schot van Mijnans door Branderhorst onder de lat vandaan getikt. Pech was er voor Buurmeester die van afstand de paal trof. Het was toch Fortuna dat de leiding nam. Enigszins teleurgesteld mochten de Limburgers een corner nemen terwijl zij juist een tweede strafschop claimden na vermeend hands van Alexandre Penetra. Juist uit de corner knikte Rodrigo Guth raak; 1-0. In het vervolg was AZ, waar het over de hele wedstrijd genomen aan stootkracht ontbrak, niet meer bij machte om het tij te keren.

Voor AZ wacht na de interlandbreak op zaterdag 19 oktober de thuiswedstrijd tegen PSV gevolgd met de uitbeurt bij Tottenham Hotspur de donderdag er na. Fortuna Sittard hervat de competitie uit bij Willem II. Een week later komt FC Groningen naar Limburg.

