Wijnstekers hard voor onervaren international: ‘Niet zo goed als iedereen denkt’

Ben Wijnstekers is niet onder de indruk van , zo geeft de rapporteur aan in De Telegraaf. Volgens de 36-voudig international wordt de jonge Ajacied door velen de hemel in geprezen, maar weet hij dat nog lang niet waar te maken, zo blijkt uit de wedstrijd tegen Duitsland (1-0).

Hato kwam maandagavond voor de derde keer in zijn nog prille loopbaan in actie voor het Nederlands elftal. De talentvolle verdediger maakte zijn debuut in november 2023, toen hij halverwege mocht invallen op bezoek bij Gibraltar. Na bijna een jaar niet opgeroepen te worden, mocht de jongeling zich in september weer melden, maar kwam hij niet tot speelminuten. Nadat hij vrijdagavond op bezoek bij Hongarije een minuut voor tijd inviel, mocht hij in München zijn basisdebuut maken.

Dat ging niet van harte, zo zag Wijnstekers. “Ik wil rekening houden met zijn leeftijd, want hij is nog jong”, begint hij over de achttienjarige verdediger. “Maar Hato, die toch als een groot talent is bestempeld en bij Ajax altijd ijverig is, leed veel balverlies en was slordig.” De voormalig rechtsback zag dat Duitsland veel aanvallen via Hato’s kant van de verdediging kon opzetten. “Daar stond Oranje vaak niet goed.”

Wijnstekers geeft dan ook aan dat hij wel beter heeft gezien van Hato, die afgelopen seizoen in een zwak Ajax speelde dat uiteindelijk slechts vijfde werd in de Eredivisie. “In dat elftal dat afgelopen jaar niet draaide, vond ik hem vaak één van de betere spelers”, stelt de oud-voetballer. “In het Nederlands elftal valt het nog tegen en is hij nog niet zo goed als iedereen denkt.” Uiteindelijk kreeg Hato voor zijn optreden tegen Duitsland een vijf van Wijnstekers.

