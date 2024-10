WK-finalist van 2010 steunt zestienvoudig Oranje-international: 'Zie geen reden om hem te vervangen'

moet worden gehandhaafd als eerste keeper van het Nederlands elftal, zegt zijn voorganger Maarten Stekelenburg in gesprek met ESPN. De 22-jarige doelman van Brighton & Hove Albion speelde maandag tegen Duitsland (1-0 verlies) zeker geen vlekkeloze wedstrijd, toch ziet Stekelenburg geen redenen voor bondscoach Ronald Koeman om een andere keuze onder de lat te maken.

Stekelenburg (42) kwam tussen 2004 en 2021 tot 63 interlands in Oranje. De sluitpost, die in zijn loopbaan clubs als Ajax, AS Roma, Fulham en Everton diende, was eerste keus onder de lat tijdens het WK van 2010, waar Nederland de finale haalde, en de EK's van 2012 en 2020. Stekelenburg toont zich kritisch op de opbouw van het Nederlands elftal, dat vooral in de eerste helft keer op keer balverlies leed. De harde woorden van zijn oud-ploeggenoot Rafael van der Vaart, in de rustanalyse bij de NOS, wil Stekelenburg echter niet herhalen: "Nou, dat soort termen gebruik ik niet zo snel. Wij hebben zelf ook weleens dit soort wedstrijden gespeeld hoor."

Als oud-keeper kijkt Stekelenburg met extra belangstelling naar de verrichtingen van Verbruggen: "Hij bleef in de eerste helft tegen Duitsland volharden in die opbouw. Daar was hij slordig in", zegt Stekelenburg. "Maar daar hoeven we hem ook niet op af te rekenen. Hij was een van de velen die veel balverlies leden." Bovendien kreeg Verbruggen zowel vrijdag in Hongarije (1-1) als drie dagen later in Duitsland niet de kans zich te onderscheiden, stipt Stekelenburg aan: "Zijn collega aan de overkant had nog een geweldige redding op het eind trouwens. Die kans heeft Bart in de laatste twee wedstrijden niet gekregen", refereert de oud-international aan het schot van Donyell Malen, dat door de debuterende Duitse doelman Oliver Baumann stijlvol uit de kruising werd getikt.

Stekelenburg: 'Laat Verbruggen maar lekker staan'

Stekelenburg ziet geen enkele aanleiding voor bondscoach Ronald Koeman om Verbruggen zijn status van eerste doelman te ontnemen: "Over het algemeen maakt hij een hele goede indruk. Bij het EK werd hij eigenlijk uit het niets eerste keeper. Ik zie geen reden om hem te vervangen." Daarbij is stabiliteit een belangrijke factor: "Het is ook prettig om wat rust te hebben onder de lat. De laatste jaren hebben we met Noppert, Bijlow en Flekken veel verschillende keepers gehad bij Oranje, laat Verbruggen maar lekker staan", aldus Stekelenburg.

