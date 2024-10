Ochtendkranten vernietigend voor Oranje: 'Nederland gooit naam te grabbel in München'

De Nederlandse ochtendkranten sparen het Nederlands elftal, inclusief bondscoach Ronald Koeman, bepaald niet na de kansloze 1-0 nederlaag in en tegen Duitsland. Oranje zakte in de Allianz Arena in München, zeker in de eerste helft, volledig door de ondergrens, concluderen verschillende journalisten in hun analyse.

Willem Vissers schrijft in de Volkskrant dat Nederland 'zijn naam van slim voetballand' in het uitduel 'te grabbel heeft gegooid'. "Vooral voor de rust zakte Oranje door de ondergrens", stelt Vissers vast. "Chaos. Slechte balbehandeling. Ogenschijnlijke desinteresse", komt de journalist tot een treurige opsomming. Bondscoach Koeman heeft 'geen contact' met zijn spelersgroep, die onderling óók al geen connectie met elkaar lijkt te hebben: "Het is alsof ze de eerste avond met elkaar werken." Een lichtpuntje zag Vissers echter ook: na rust herstelde Oranje zich - net als vrijdag in Hongarije - enigszins, mede door invaller Mats Wieffer ('meteen de beste'). De 1-0 nederlaag is echter 'volkomen terecht', schrijft Vissers, aangezien Nederland ook na de thee niet tot uitgespeelde kansen wist te komen.

In het Algemeen Dagblad trekt Maarten Wijffels in zijn analyse een vergelijkbare conclusie. "Het échte probleem voor Ronald Koeman en Oranje is dat ze samen op gezette tijden gierend door een ondergrens blíjven gaan", leest het al in de inleiding van zijn relaas. Wijffels vergelijkt het balverlies dat Oranje vlak voor rust leed toen Stefan de Vrij probeerde Quinten Timber aan te spelen, wat leidde tot balverlies en een grote kans voor Serge Gnabry. Het deed Wijffels 'sterk denken' aan het uitduel bij Ierland, een jaar geleden: "Toen heetten de Oranje-spelers Mark Flekken en Frenkie de Jong en ging het op dezelfde manier mis. Met dien verstande dat de Ieren ook daadwerkelijk scoorden, uit een penalty." Koeman gaf destijds aan zoiets never nooit meer te willen zien. "Noem het exemplarisch dat het nu nog steeds gebeurt. En niet één keer, maar meerdere keren in een eerste helft in München die gisteravond niets aan duidelijkheid te wensen over liet" noteert Wijffels. De journalist stipt verder aan dat het elftal niet in staat blijkt zelf te 'anticiperen' en te 'herkennen waar iets te halen valt of wanneer iets moet worden omgezet'.

Valentijn Driessen draait er in de kop boven zijn analyse in De Telegraaf niet omheen: "Lamlendig Oranje zet zichzelf voor schut tegen Duitsland", schrijft de chef voetbal van de ochtendkrant boven zijn kijk op de wedstrijd in München. "De geest van Johan Neeskens waarde slechts voor de wedstrijd rond op het grote scherm", haalt Driessen het energieke spel van de vorige week op 73-jarige leeftijd overleden oud-middenvelder aan. "Bondscoach Koeman mag zich dit slappe verweer zeker aanrekenen als eindverantwoordelijke", meent deze journalist. Driessen is hard in zijn oordeel over de voorhoede, die tegen Duitsland bestond uit Cody Gakpo, Brian Brobbey en Xavi Simons: "Dat de beste aanvaller van de laatste twee jaar bij Oranje, WK- en EK-topscorer Gakpo, vooral reserve staat bij Liverpool zegt voldoende. Het eindoordeel over de voorhoede wordt verder onderstreept met de constatering dat Brobbey nauwelijks potten breekt bij Europa League-club Ajax en zijn concurrent Zirkzee bij Manchester United slechts mondjesmaat in actie komt. Terwijl rechtsbuiten Simons te weinig zijn grote belofte inlost", leest het. Ook de achterhoede, zonder de geschorste aanvoerder Virgil van Dijk, moet het ontgelden: Micky van de Ven 'scoorde zeker geen bonuspunten', stelt Driessen vast, die mild wil zijn voor basisdebutant Jorrel Hato ('De Ajacied is evenwel vijfde keus en speelt liever centraal achterin dan als linksachter'). "Het uiteindelijke resultaat is dat het nieuwe elan bij Oranje, waar iedereen over sprak na de vorige interlandperiode tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland, is verdwenen. Oranje zal zich in november ten koste van Hongarije moet kwalificeren voor de kwartfinale van de Nations League", concludeert Driessen.

