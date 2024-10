Van der Vaart komt woorden tekort: 'Ik schaam me niet vaak, maar nu schaam ik me'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk hebben geen goed woord over voor het spel van het Nederlands elftal in de eerste helft tegen Duitsland. De twee analisten van de NOS zijn keihard in hun analyse.

“Ik schaam me niet snel voor het Nederlands elftal, maar vandaag schaam ik me”, zegt Van der Vaart. “We dichten ze zoveel kwaliteit toe, maar het klopt van geen kant. Ik kan er bijna geen analyse op loslaten, want alles gaat fout.”

'Goal Duitsland onterecht afgekeurd'

Ondanks de vele fouten bij Oranje staat het nog 0-0, mede omdat een vroeg doelpunt van Jamie Leweling werd afgekeurd. Vlak voor de goal bleek Serge Gnabry buitenspel te staan, al zet Van der Vaart daar vraagtekens bij. “Volgens mij moet de buitenspellijn op het hoofd van De Vrij staan. Daarna ontstaat ook een nieuwe situatie, omdat Hato de bal speelt. Je komt denk ik erg goed weg.”

Van Hooijdonk zegt dat het spel van Oranje ‘nergens op slaat’. “Er klopt niks van. Met het doordekken krijgen we geen enkele grip. Achterin leveren we de bal elke keer in. Men geeft elkaar kloteballen. Of het nou Van de Ven, De Vrij, Hato, Dumfries of Verbruggen was… En de middenvelders kun je ook noemen. Het is een totale off-day van het hele elftal. We verheugden ons op de duels tussen Brobbey en Rüdiger, maar ik moet het eerste duel nog zien.”

